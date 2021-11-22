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В украинском футболе появится новое правило после скандального матча "Черноморец" - "Динамо" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Черноморец" - "Динамо" Новость обновлена 22 ноября 2021, 12:59
"Черноморец" - "Динамо"

Футбольные власти обеспокоились "фарм-клубами" в УПЛ.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) со следующего сезона хочет установить лимит на количество арендованных игроков.

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, в УАФ заметили проблему после матча "Черноморец" — "Динамо". Дело в том, что в стане "Моряков" выступает огромное количество арендованных у киевлян футболистов. Кроме того, одесситы без проблем согласились перенести игру из Одессы в Киев для удобства "Бело-синих", которые на днях сыграют на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов с "Баварией". К слову, "динамовцы" победили "Черноморец" со счетом 1:6, что вывело киевлян по дополнительным показателям на первое место в турнирной таблице УПЛ.

Фактически "Динамо" провело спарринг со своей второй командой:

Кроме того, сообщается, что клубы смогут обходить новые ограничения, продавая и покупая игроков. Подробности возможного лимита не уточняются.

Добавим, что в заявке "Черноморца" 16 арендованных игроков "Динамо", а в заявке "Мариуполя" — 15 футболистов "Шахтера".

Ранее экс-тренер "Динамо" раскритиковал клуб из-за игры против своих же арендованных футболистов.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Черноморец #УПЛ
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