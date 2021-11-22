"Тяжко таке уявити в Європі": екс-гравець "Динамо" звинуватив УПЛ у брехні (відео)

Футболіст здивований перенесенням гри.

Колишній півзахисник "Динамо", а нині гравець "Чорноморця" Сергій Кравченко висловився щодо скандальної гри з "Біло-синіми" у Києві (1:6). Номінальними господарями зустрічі були одесити, а гру було перенесено до столиці України нібито через проблеми з газоном на домашній арені "Моряків".

Своїми думками щодо перенесення матчу Кравченко поділився в ефірі передачі "Великий футбол" на однойменному YouTube-каналі.

Кравченко вважає, що "Динамо" попросило про перенесення матчу до Києва у зв’язку з найближчим поєдинком з "Баварією" у Лізі чемпіонів, щоб зменшити витрати сил на переїзди, проте офіційна причина перенесення — це ремонт на стадіоні "Чорноморець". Сергій спростував ремонтні роботи на домашній арені, а також заявив, що офіційна версія футбольної влади, яка доступна на сайті УПЛ, є неправдивою.

"Як я розумію, "Динамо" попросило, щоб не було зайвих перельотів. Для мене це трохи незрозуміло. Важко мені уявити це в Європі, що хтось просить без перельотів. Але попросили – пішли на поступки, приїхали, 6 отримали та їдемо додому. Офіційна версія, що у "Чорноморця" проблеми зі стадіоном? Навіть якщо це офіційно – це неправда", — заявив Кравченко.

Додамо, що матч "Чорноморець" — "Динамо" розкритикував Віктор Вацко, якого збентежило не лише перенесення гри з Одеси до Києва, а ще 16 орендованих "динамівців" у складі "Моряків".