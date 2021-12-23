"У людини є фундаментальне право": колишній футболіст збірної України пояснив свій переїзд до Росії під час війни (відео)

Ексфутболіст вважає, що спорт має єднати людей.

Колишній гравець донецького "Шахтаря" та збірної України, а нині тренер "Чорноморця" Олексій Гай, який так і не зумів відповісти на запитання "Чий Крим?", пояснив, чому вирушив виступати в Росію під час війни на Донбасі.

Відповідне відео з’явилося на Youtube-каналі "Пряма червона".

Гай, відповідаючи на запитання про свій перехід до краснодарської "Кубані" у 2016 році, зазначив, що зробив цей вибір через відсутність інших пропозицій. Також Олексій заявив, що перейшов до російського клубу згідно зі своїми принципами та поглядами, а також не шкодує про цей трансфер.

"Ви знаєте, людина має фундаментальне право — право вибору. І ніхто не може його змусити вчинити так чи інакше. Людина має свої принципи, свої погляди і ставлення до тієї чи іншої події. Ніхто нікого не змушує, ніхто нікого не звинувачує. Я зробив свій вибір", — заявив Гай.

Дивитися відео коментаря Гая з 46:34:

Зазначимо, у "Кубань" Гай перебрався у серпні 2016 року на правах вільного агента. До цього українець виступав за азербайджанську "Габалу". Після двох років у Росії Гай повернувся до України, де його "притулили" у донецькому "Олімпіку". Там гравець завершив футбольну кар’єру. До слова, Олексій встиг провести 29 матчів за збірну України, відзначившись одним голом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст Сергій Кравченко оскандалився висловлюванням про окупований Донецьк.