Вышел второй сезон сериала "Ведьмак": что в нем покажут и где смотреть все серии

Создатели сериала "Ведьмак" обещают, что второй сезон намного зрелищнее первого

Поклонники американо-польского сериала "Ведьмак" дождались выхода второго сезона. В новых сериях появится много новых персонажей, особая роль отведена принцессам и волшебницам, а главный герой – Геральт – станет еще сильнее.

О чем сериал "Ведьмак"

Сериал "Ведьмак" рассказывает о вымышленном мире, который напоминает Восточную Европу позднего Средневековья. В основном этот мир населяют существа из восточноевропейского фольклора, эльфы и волшебники.

Главным героем является ведьмак Геральт из Ривии, его возлюбленная – чародейка Йеннифэр из Венгерберга, а также приемная дочь – принцесса Цинтры Цири. Жизнь главных героев значительно зависит от войны между коалицией северных королевств и империей Нильфгаард на Юге.

Если вы не знакомы со вселенной "Ведьмака", то это видео поможет понять, в чем суть:

Первый сезон получил множество хвалебных отзывов. Его сюжет являлся вольной интерпретацией первых двух книг саги "Последнее желание" и "Меч предназначения", что не понравилось поклонникам киновселенной. Поэтому создатели выбрали другой подход к созданию продолжения сериала и во втором сезоне историю рассказывают линейно, максимально приближенно к книге.

Предыдущий сезон закончился серьезной битвой при Содденском холме между армией Нильфгаарда и магами. Благодаря хитрости Йеннифер волшебницам удалось одержать победу. Финал сезона мог создать впечатление, что она погибла, но на самом деле этого не произошло.

Это видео расскажет, что важного вы могли пропустить в первом сезоне:

Второй сезон сериала "Ведьмак": что особенного

Второй сезон, трейлер которого вы могли видеть ранее, стал экранизацией книги "Кровь эльфов". Также новые серии расскажут истории из книг "Последнее желание" и "Меч предназначения", которые не попали в первый сезон.

Создатели сериала обещают, что новые серии будут еще атмосфернее и понятнее, чем первые восемь. Поклонники смогут увидеть разбойника-полумедведя Нивеллен, ведьмака Ламберт и наставник Геральта Весемира, а также множество злых и кровожадных монстров, которых уже хорошо знают поклонники компьютерной игры "Ведьмак".

Где смотреть сериал "Ведьмак"

Новые серии "Ведьмака" выйдут на стриминг-сервисе Netflix 17 декабря 2021 года. Сервис добавил серии в украинском дубляже. Во втором сезоне, так же как и в первом, будет 8 серий.

Стоит отметить, что создатели сериала уже анонсировали третий сезон, работу над которым начали еще в 2020 году.

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