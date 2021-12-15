До выхода нового "Ведьмака" остались считанные часы: о чем он будет и стоит ли смотреть

Все восемь серий появятся в сети в один день

В пятницу, 17 декабря, любители фэнтези-истории поляка Анджея Сапковского и его одноименной сериальной адаптации "Ведьмак" наконец-то познакомятся со вторым сезоном этой истории.

"Телеграф" расскажет, в чем суть сериала и где его можно посмотреть.

Немного фактов

"Ведьмак" основан на цикле книг Анджея Сапковского. Изначально их хотели экранизировать в виде полнометражного фильма, но затем выбрали вариант сериала. Адаптацией продукта для зрителей занимается знаменитая студия Netflix.

Цикл книг о ведьмаке

Главные роли исполнили Генри Кавилл (ведьмак Геральт), Аня Чалотра (ведьма Йеннифер), Фрейя Аллан (княжна Цирилла) и Джои Бэти (бард Лютик).

Генри Кавилл в роли ведьмака Геральта

Сюжет разворачивается в придуманном мире "меча и магии", где рука об руку могут сосуществовать люди, ведьмаки, волшебники и различные мифические существа. По итогу на Континенте разворачивается война за территорию, а Геральту предстоит позаботиться об осиротившей Цирилле.

Во втором сезоне нам должны показать, как он будет справляться с внезапной ролью воспитателя, а также к чему приведут множество кровопролитных битв за власть в стране.

Интересно, что официальным слоганом второго сезона "Ведьмака" является фраза "Судьба — это чудовище".

Где смотреть?

17 декабря на платформе Netflix должны появиться все восемь эпизодов нового сериала. Разумеется, просмотр платный, однако благодаря оформленной месячной подписке можно смотреть не только "Ведьмака", но и сотни других предложенных сериалов и фильмов.

Пока известно только название семи первых серий, восьмая до сих пор держится в секрете. Первый эпизод называется "Крупица истины", седьмая "Волет Мейр".

Стоит ли смотреть?

Большинство поклонников оригинальной истории про ведьмака, то есть книг, остались недовольны экранизацией. При этом часто возмущение вызывает внешность определенных персонажей, которая была четко прописана в каноне.

Также далеко не всех понравилась нелинейность сюжета, которая была в первом сезоне. И хотя во втором такого не ожидается, желание смотреть дальше у некоторых уже исчезло.

Если же вы поклонник жанра псевдоисторического фентези, ничего не знаете об оригинальной истории Геральта из Ривии и любите посмотреть на красивую боевку, то вам, пожалуй, этот сериал может понравиться. Впрочем, как говорится — на вкус и цвет.

Интересно, что для тех, хто хочет приобщиться уже ко второму сезону, не смотрев первый, Netflix предложили просмотреть видео "Ведьмак за 15 минут".

Напомним, ранее мы рассказывали, когда стоит ждать выхода нового, уже четвертого сезона "Полового воспитания", который пообещали зрителям только этой осенью. Также "Телеграф" писал о том, какие самые популярные телепроекты интересовали украинцев в 2021 году. Спойлер — да, там есть "Игра в кальмара". Как уже и появилась история, которая смогла занять зрителей больше, чем "Игра…".