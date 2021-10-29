Война только началась: появился новый трейлер "Ведьмака-2" (видео)

Netflix порадовал полноценным видео на YouTube

Популярный стриминговый сервис Netflix в пятницу, 29 октября, поделился вторым полноценным трейлером сериала "Ведьмак-2" с Генри Кавиллом в главной роли. Британский актер, который стал наиболее популярен в мире благодаря исполнению роли Супермена ("Человек из стали", 2013), играет Геральта из Ривии — профессионального охотника на монстров.

Свежее видео появилось на видеохостинге YouTube.

По сюжету, Геральт будет тренировать Цири, которая тоже захочет стать ведьмачкой и сражаться со злом. Нам обещают новую войну, в которую будут втянуты практически все герои.

Кроме Генри Кавилла в проекте будут задействованы старые персонажи — Фрейя Аллан (княжна Цирилла), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга), Джои Бэти (Лютик), Мианна Беринг (Тиссая де Врие), Ким Бодния (Весемир), Кристофер Хивью (Нивеллен). В новом сезоне появятся и актеры, сыгравшие в других проектах.

Премьера выхода второго сезона "Ведьмака" состоится 17 декабря.

Оригинальный трейлер — видео:

Дублированный трейлер — видео:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Netflix готовит приквел сериала "Ведьмак: Происхождение крови". Действие будущего шоу будут происходить за 1200 лет до эпохи Геральта. Выбор актеров проекта, который выйдет в следующем году, уже сейчас обсуждается в сети.