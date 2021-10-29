Війна тільки почалась: з’явився новий трейлер "Відьмака-2" (відео)

Netflix порадував повноцінним відео на YouTube

Популярний стрімінговий сервіс Netflix у п’ятницю, 29 жовтня, поділився другим повноцінним трейлером серіалу "Відьмак-2" із Генрі Кавіллом у головній ролі. Британський актор, який став найбільш популярним у світі завдяки виконанню ролі Супермена ("Людина зі сталі", 2013), грає Геральта з Рівії — професійного мисливця на монстрів.

Нове відео з’явилося на відеохостингу YouTube.

За сюжетом, Геральт тренуватиме Цирі, яка теж захоче стати відьмачкою та боротися зі злом. Нам обіцяють нову війну, в яку будуть втягнуті майже всі герої.

Крім Генрі Кавілла в проекті будуть задіяні старі персонажі — Фрейя Аллан (княжна Цирілла), Аня Чалотра (Єнніфер з Венгерберга), Джої Беті (Лютік), Міанна Берінг (Тіссая де Вріє), Кім Боднія (Весемир), Крістофер Хів’ю. У новому сезоні з’являться і актори, які зіграли в інших проектах, таких як "Бріджертон", "Абатство Даунтон".

Прем’єра виходу другого сезону "Відьмака" відбудеться 17 грудня.

Оригінальний трейлер — відео:

Дубльований трейлер — відео:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі зʼявився новий трейлер фільму "Бетмен" з Робертом Паттінсоном.