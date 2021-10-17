"Я відплата": Warner Bros. Pictures представила дебютний трейлер фільму "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у головній ролі (відео)

Новий фільм про Бетмена повинен стати найпохмурішою екранізацією коміксів про супергероя.

Здійснилося! Після декількох перенесень і зупинок знімального процесу через коронавірус, новий фільм про "Бетмена" від режисера Метта Рівза, головну роль в якому зіграв зірка "Сутінків" актор Роберт Паттінсон, нарешті таки отримав дату виходу.

Більш того, на ютуб-каналі Warner Bros. Pictures глядачів порадували і дебютним трейлером майбутньої картини. У короткому ролику можна нарешті побачити, як Роберт Паттінсон перетворився на Темного Лицаря.

У новій картині Бетмен зіткнеться з декількома злодіями в фільмі: Зої Кравіц в ролі Жінки-кішки, Полом Дано в ролі Загадника і Коліном Фарреллом в ролі Пінгвіна.

Прем’єра фільму намічена на 3 березня 2022 року.

Бетмен 2022 — офіційний український трейлер

Відзначимо, що вихід фільму в прокат був спочатку запланований на літо 2021 року, але, через епідеміологічну ситуацію в світі, пізніше був зрушений на 1 жовтня. Однак через коронавірус у Роберта Паттінсона зйомки знову були зупинені, і дата прем’єри знову була перенесена.

Також, раніше "Телеграф" писав, що в рамках заходу DC FanDome Метт Рівз показав перший тизер-трейлер нового фільму "Бетмен".