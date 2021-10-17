"Я возмездие": Warner Bros. Pictures представила дебютный трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли (видео)

Новый фильм о Бэтмене должен стать самой мрачной экранизацией комиксов о супергерое.

Свершилось! После нескольких переносов и остановок съемочного процесса из-за коронавируса, новый фильм о "Бэтмене" от режиссера Мэтта Ривза, главную роль в котором сыграл звезда "Сумерек" актер Роберт Паттинсон, наконец таки получил дату выхода.

Более того, на ютуб-канале Warner Bros. Pictures зрителей порадовали и дебютным трейлером будущей картины. В коротком ролике можно наконец увидеть, как Роберт Паттинсон перевоплотился в Темного Рыцаря.

В новой картине Бэтмен столкнется с несколькими злодеями в фильме: Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, Полом Дано в роли Загадочника и Колином Фарреллом в роли Пингвина.

Премьера фильма намечена на 3 марта 2022 года.

Бэтмен 2022 — официальный украинский трейлер

Отметим, что выход фильма в прокат был изначально запланирован на лето 2021 года, но, из-за эпидемиологической ситуации в мире, позже был сдвинут на 1 октября. Однако из-за коронавируса у Роберта Паттинсона съемки снова были остановлены, и дата премьеры вновь была перенесена.

Также, ранее "Телеграф" писал, что в рамках мероприятия DC FanDome Мэтт Ривз показал первый тизер-трейлер нового фильма "Бэтмен".