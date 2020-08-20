СМИ: WB готовится к возобновлению съемок "Бэтмена" Мэтта Ривза

Съемочная группа "Бэтмена" Мэтта Ривза готовится к возобновлению съемок фильма, которые ранее были поставлены на паузу из-за бушующей в мире пандемии коронавируса.

Как отмечают источники Variety, в британской студии Warner Bros. Leavesden уже начали сооружать декорации. Тем не менее планы могут резко измениться, если ситуация с COVID-19 резко ухудшится.

По информации издания, после возобновления съемок, работы над фильмом должны продлиться еще около трех месяцев. Впрочем Warner Bros эту информацию не комментирует.

Выход фильма в прокат был изначально запланирован на лето 2021 года, но, из-за эпидемиологической ситуации в мире, позже был сдвинут на 1 октября.

Режиссер ленты Мэтт Ривз ранее работал над "Монстро" и "Планетой обезьян".

Главную роль сыграет Роберт Паттинсон, помимо него в в фильме снимаются Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис и Колин Фаррелл.

На мероприятии DC FanDome, намеченном на 23 августа, создатели фильма обещают раскрыть некоторые подробности.