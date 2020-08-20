СМИ: WB готовится к возобновлению съемок "Бэтмена" Мэтта Ривза

Как отмечают источники Variety, в британской студии Warner Bros. Leavesden уже начали сооружать декорации. Тем не менее планы могут резко измениться, если ситуация с COVID-19 резко ухудшится.
По информации издания, после возобновления съемок, работы над фильмом должны продлиться еще около трех месяцев. Впрочем Warner Bros эту информацию не комментирует.
Выход фильма в прокат был изначально запланирован на лето 2021 года, но, из-за эпидемиологической ситуации в мире, позже был сдвинут на 1 октября.
Режиссер ленты Мэтт Ривз ранее работал над "Монстро" и "Планетой обезьян".
Главную роль сыграет Роберт Паттинсон, помимо него в в фильме снимаются Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис и Колин Фаррелл.
На мероприятии DC FanDome, намеченном на 23 августа, создатели фильма обещают раскрыть некоторые подробности.