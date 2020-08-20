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СМИ: WB готовится к возобновлению съемок "Бэтмена" Мэтта Ривза

СМИ: WB готовится к возобновлению съемок "Бэтмена" Мэтта Ривза
Обновлено 03:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Съемочная группа "Бэтмена" Мэтта Ривза готовится к возобновлению съемок фильма, которые ранее были поставлены на паузу из-за бушующей в мире пандемии коронавируса.

Как отмечают источники Variety, в британской студии Warner Bros. Leavesden уже начали сооружать декорации. Тем не менее планы могут резко измениться, если ситуация с COVID-19 резко ухудшится. 

По информации издания, после возобновления съемок, работы над фильмом должны продлиться еще около трех месяцев. Впрочем Warner Bros эту информацию не комментирует. 

Выход фильма в прокат был изначально запланирован на лето 2021 года, но, из-за эпидемиологической ситуации в мире, позже был сдвинут на 1 октября. 

Режиссер ленты Мэтт Ривз ранее работал над "Монстро" и "Планетой обезьян". 

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Главную роль сыграет Роберт Паттинсон, помимо него в в фильме снимаются Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис и Колин Фаррелл. 

На мероприятии DC FanDome, намеченном на 23 августа, создатели фильма обещают раскрыть некоторые подробности.

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Фильмы, Бэтмен, Warner Bros..

Автор:

Телеграф
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