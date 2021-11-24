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"Игру в кальмара" обошел новый сериал Netflix: о чем "Зов ада"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"Зов ада" (анг. Hellbound) - новый сериал платформы Netflix Новость обновлена 24 ноября 2021, 21:30
"Зов ада" (анг. Hellbound) - новый сериал платформы Netflix

Увлекательная история о проклятии, грехе и ангелах, похожих на горилл

Недавно новый южнокорейский мини-сериал "Зов ада" (англ. Hellbound) стал самым просматриваемым сериалом недели на стриминговом сервисе Netflix, обойдя сериал "Игра в кальмара", который был продлен на еще один сезон.

Шестисерийный хоррор представляет одно из самых мрачных антиутопических вариантов будущего, изображая мир, в котором люди могут быть убиты и изгнаны в ад с помощью демонических монстров, смахивающих внешне на больших обезьян. Они появляются из ниоткуда, превращают человека в кровавую массу, сжигают до тла, а затем сбегают в мистический портал.

На самом деле в сериале есть два типа сверхъестественных существ: "ангелы" и "демоны". "Ангелы" — это существа, выносящие людям смертные приговоры. Они проявляются в виде гигантского парящего в воздухе лица, сообщая своим целям точное время их смерти, а также новости о том, что они направляются в ад.

А "демоны" приводят приговор в исполнение…

Параллельно с этими событиями появляется религиозная секта под названием "Общество Новой Истины", возглавляемая харизматичным молодым человеком по имени Чон Джин Су. Это жестокая группа экстремистских фанатиков, лидер которой подстрекает своих последователей к устранению противников — грешников.

Персонаж Чон Джин Су - лидер секты "Общество Новой Истины"
Персонаж Чон Джин Су - лидер секты "Общество Новой Истины"

"Зов ада" от Netflix — это адаптация серии фэнтезийных комиксов 2019 года, а в его составе задействованы одни из самых талантливых актеров из Южной Кореи: Ю А Ин, Пак Чон Мин, Ким Хён Чжу, Вон Джин А, Ян Ик Джун, Ким Шин Рок, Рю Кён Су и Ли Ре. Режиссером южнокорейского проекта стал Ён Сан Хо ("Поезд в Пусан", "Поезд в Пусан 2").

На сайте-агрегаторе обзоров Rotten Tomatoes рейтинг сериала "Зов ада" составляет 100%. На IMDb рейтинг составляет 6,8 из 10. На сайте Metacritic сериал имеет рейтинг в 66 баллов из 100 возможных на основе 5 рецензий критиков.

Корейская поп-культура уверенно заняла лидирующие позиции на мировой арене. Она предоставляет зрителю нешаблонные телепроекты, которые удивляют, пугают и завораживают. Ранее "Телеграф" рассказал о шести южнокорейских сериалов, достойных всеобщего внимания.

Теги:
#Сериалы #Netflix #Игра в кальмара #Зов ада
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