"Ганьба, вимагаємо вибачень!": мережа у гніві через образ українки-злодійки у популярному серіалі Netflix (відео)

Мережа обурюється, як стереотипно показали українку

Днями на стрімінговому сервісі Netflix вийшов другий сезон найпопулярнішого американського комедійно-драматичного серіалу "Емілі в Парижі" (Emily in Paris). Творці шоу обіцяли розповісти про головну героїню Емілі Купер, роль якої виконує англо-американська актриса Ліллі Коллінз, її пригоди, нові знайомства і, звичайно ж, курйозні ситуації.

Шанувальники серіалу, зокрема українські, вже переглянули всі 10 серій сезону. Особлива увага була приділена четвертій серії, де з Емілі трапляється неприємна ситуація. Її однокурсниця Петра з Києва, з якою Емілі вивчає французьку мову, краде речі з крамниці та не бачить у цьому нічого поганого.

"Тікай!", — кричить Петра, коли дівчата вибігають із бутіку.

Кадри із 4 серії другого сезону серіалу "Емілі в Парижі"

Кадри із 4 серії другого сезону серіалу "Емілі в Парижі"

У свою чергу, Емілі каже, що це неправильно і речі потрібно повернути назад. "Ти що, здуріла?! Я ж не можу такого зробити. Мене за це депортують", — відповідає їй українка.

Кадри із 4 серії другого сезону серіалу "Емілі в Парижі"

Кадри із 4 серії другого сезону серіалу "Емілі в Парижі"

У мережі українці обурені подібною стереотипністю. "Це прикро і негідно зображати так українців у серіалі! Дешева пародія на якісне кіно!", "Планувала дивитися, але не буду. Зрозуміла, яким дном є цей серіал, і що він транслює в маси. Надивляться іноземці такого, а потім кидатимуть поглядами і хвилюватимуться, чи у них нічого не вкрали українці в компанії", — пишуть у коментарях до анонсу другого сезону на сторінці україномовного Netflix у Facebook.

Про ситуацію у своєму Telegram-каналі також висловився Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Netflix добре знайомий з Україною, досить сказати, що більшість вулиць Парижа у фільмі "Останній найманець" знімалися в Києві… У "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який неприйнятним. А з іншого – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", — написав політик. Крім цього, Ткаченко має намір направити текст із зауваженнями до офісу Netflix.

З популяризацією української культури, європейці та американці мали чути про наших митців і не тільки. Як зазначає міністр культури України, варто пам’ятати про всесвітньо відому диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнера Віту Кін. Але є й такі ситуації, за які Україні соромно.

Наприклад, у жовтні цього року українські дизайнери взяли участь у проєкті російського журналу ELLE. На восьмому році війни з Росією наші "художники" приєдналися до теми "дружби народів". Тоді редакцію російського глянцю звинуватили у лицемірстві, а українських діячів моди розкритикували.

Крім цього, на жаль, багато українців вважають, що шоу-бізнес і спорт "поза політикою". Ставлення у стилі "яка різниця" продемонстрував недавно екс-футболіст збірної України Олексій Гай, який перейшов у російський клуб "згідно зі своїми принципами та поглядами".

Раніше "Телеграф" розповідав, де і як можна переглянути другий сезон серіалу "Відьмак", який вийшов 17 грудня.