Другий сезон "Емілі в Парижі": де дивитися нові серії та що в них покажуть

У другому сезоні шанувальники серіалу побачать ще більше пригод

Фанати американського комедійно-драматичного серіалу "Емілі у Парижі" зможуть побачити другий сезон уже у середу, 22 грудня. Творці серіалу обіцяють показати в нових серіях ще більше розваг, модних нарядів та промахів головної героїні, роль якої виконує акторка Лілі Коллінз.

Про що серіал "Емілі у Парижі"

Серіал розповідає історію молодої американки Емілі, яка переїхала до Парижа. Перші 10 серій, які вийшли на екрани у жовтні 2020 року, розповідали про те, як маркетолог із Чикаго Емілі Купер отримала посаду мрії у столиці Франції, і їй довелося перебратися з Чикаго до Європи. Тут дівчина починає нове життя, в якому доводиться знайти баланс між роботою, друзями та стосунками.

У другому сезоні історія розповість, як Емілі поступово освоюється в Парижі, але наслідки пристрасної ночі загрожують обернутися новими неприємностями.

Де і коли дивитися другий сезон "Емілі в Парижі"

Другий сезон серіалу складається з 10 серій, які з’явилися на стримінг-сервісі Netflix 22 грудня 2021 року.

Трейлер другого сезону "Емілі в Парижі":

Трейлер другого сезону "Емілі у Парижі"

Раніше "Телеграф" розповідав, де і як можна переглянути другий сезон серіалу "Відьмак", який вийшов 17 грудня.