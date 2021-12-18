Где меч и голый торс? Первые отзывы на продолжение "Ведьмака"
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Вышедший на экраны зрителей Netflix второй сезон сериала "Ведьмак" уже вызвал ряд противоположных отзывов в сети. Несмотря на то, что восемь серий сезона появились только 17 декабря, уже нашлись как сторонники, так и критики второй части саги.
Она рассказывает о продолжениях приключения ведьмака Геральта из Ривии, его друга барда Лютика, принцессы Цириллы, магички Йеннифер и других персонажей.
Многие отмечают хорошую "картинку" — подбор места съемок, детализированные костюмы.
Часть зрителей придерживаются противоположного мнения, отмечая недостаточную каноничность и задают вопрос "что сделали с Эскелем?". По сюжету это друг Геральта из Ривии, но этот персонаж в сериале не удовлетворил почитателей саги Анджея Сапковского.
Многие зрители отметили, что с нетерпением ждут третьего сезона. Не обошлось и без шуток "на тему".
Многие вспомнили песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", которая стала одним из символов сериала.
Также шутили, что содержание серий можно пересказать в одной фразе: "Он ворчит, я рассказываю истории".
Привлекло внимание зрителей и трио "Геральт-Цири-Йеннифер". Запомнился момент, где ведьмак представляет Йен как "дорогого друга".
Прошлись и по Джои Бети, который сыграл Лютика. Он в новом сезоне порадовал фанатов новым образом.
Ранее "Телеграф" писал, что стриминговый сервис "Нэтфликс" снимет продолжение "Полового воспитания" в 2022 году.
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