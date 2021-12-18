Где меч и голый торс? Первые отзывы на продолжение "Ведьмака"

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Вышедший на экраны зрителей Netflix второй сезон сериала "Ведьмак" уже вызвал ряд противоположных отзывов в сети. Несмотря на то, что восемь серий сезона появились только 17 декабря, уже нашлись как сторонники, так и критики второй части саги.

Она рассказывает о продолжениях приключения ведьмака Геральта из Ривии, его друга барда Лютика, принцессы Цириллы, магички Йеннифер и других персонажей.

Многие отмечают хорошую "картинку" — подбор места съемок, детализированные костюмы.

Бесконечно красивый сериал, места съемок просто великолепны! Все актеры, костюмы, природа заставили нас сидеть все время смотреть с открытым ртом) Браво и спасибо!

Часть зрителей придерживаются противоположного мнения, отмечая недостаточную каноничность и задают вопрос "что сделали с Эскелем?". По сюжету это друг Геральта из Ривии, но этот персонаж в сериале не удовлетворил почитателей саги Анджея Сапковского.

Для фаната книг и игр такое опошление Эскеля было огромным разочарованием.

Многие зрители отметили, что с нетерпением ждут третьего сезона. Не обошлось и без шуток "на тему".

Я очень разочарован вторым сезоном "Ведьмака"... "Нет сцены Генри Кавилла без рубашки" не смотрите его, ребята... не стоит ждать... прошло два года впустую... очень разочарованный фанат.

Многие вспомнили песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", которая стала одним из символов сериала.

Также шутили, что содержание серий можно пересказать в одной фразе: "Он ворчит, я рассказываю истории".

Привлекло внимание зрителей и трио "Геральт-Цири-Йеннифер". Запомнился момент, где ведьмак представляет Йен как "дорогого друга".

Прошлись и по Джои Бети, который сыграл Лютика. Он в новом сезоне порадовал фанатов новым образом.

Ранее "Телеграф" писал, что стриминговый сервис "Нэтфликс" снимет продолжение "Полового воспитания" в 2022 году.