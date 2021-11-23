Когда выйдет 4 сезон "Полового воспитания": Netflix назвал дату начала съемок

Netflix продлил сериал на 4-й сезон еще в сентябре 2021 года.

Сериал "Половое воспитание" о подростках, которые при старшей школе открыли свою секс-школу, — один из самых популярных и рейтинговых на платформе Netflix. Поэтому неудивительно, что новость о продлении проекта на еще один сезон появилась спустя неделю, после выхода третьего.

Когда выйдет 4 сезон "Полового воспитания"

Ответ на этот вопрос, опубликовало издание "Whats-on-Netflix". На сайте сообщается, что после объявления о новом сезоне, стартовал кастинг на 4-й сезон. А это значит, что мы увидим новых героев, а именно транс "властную пару" — Эбби и Кента.

Что касается более точных дат: съемки и производство сериала намечены на апрель-ноябрь 2022 года. Если ничего не изменится, то вполне вероятно, что в январе 2023 года поклонники "Полового воспитания" смогут посмотреть новый, 4-й сезон сериала.

О чем будет 4-й сезон "Полового воспитания"

Финал 3-го сезона шоу оставил большое количество вопросов, на которые все же хотелось бы получить ответы. Поэтому главными темами нового сезона станут:

отношения главных героев Отиса и Мэйв: будет ли пара вместе после долгой разлуки.

Что ждет отношения пары в будущем, когда Мейв вернется из Америки

кто отец ребенка мамы Отиса Джин — бывший муж или Якоб.

Кто настоящий отец новорожденной Джой?

как будет развиваться Эрик вне отношений, и не стал ли его разрыв с Адамом "предвестником" их романа с Рахимом.

Эрик и Адам когда-то были счастливы в своих отношениях

какое будущее ждет школу Мурдейл после "изгнания" ненавистного директора и ее правил.

Все ученики будут вынуждены искать новую школу, чтобы закончить среднее образование.

и конечно же, сможет ли Отис возродить секс-клинику, чтобы давать советы студентам, которые нуждаются в помощи.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что новый южнокорейский сериал "Игра в кальмара" об играх на выживание стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix, собрав за менее, чем за месяц после премьеры, более 100 млн просмотров.