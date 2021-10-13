Укр

Подвинул "Бриджертонов": сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Кадр из сериала "Игра в кальмара" Новость обновлена 13 октября 2021, 08:46
Кадр из сериала "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара" собрала 111 миллионов просмотров менее, чем за месяц со дня премьеры.

Сериал "Игра в кальмара" южнокорейского режиссера Хван Дон-хека об играх на выживание стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix

Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте платформы в Twitter.

За 25 дней со дня премьеры шоу посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом "Игра в кальмара" обогнала американский сериал "Бриджертоны", который за первый месяц показа набрал 82 миллиона просмотров.

"Игра в кальмара": о чем сериал

"Игра в кальмара" — стал первым южнокорейским сериалом, который возглавил рейтинг Netflix. Он рассказывает о смертельных детских играх на выживание. Участники борются за главный приз 45,6 млрд вон (примерно $40 млн). Тех, кто не может пройти игру, ждет самое суровое наказание — смерть. Зрелищный сериал настолько полюбился зрителям, что автор уже думает над созданием второго сезона.

Если вы пока не решили, смотреть ли вам "Игру в кальмара", то вот краткое содержание всего сериала:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об актерах "Игры в кальмара", которые стали звездами мирового масштаба.

Теги:
#Сериал #Netflix #Стриминговый сервис Netflix #Игра в кальмара
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