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Коли вийде 4 сезон "Статевого виховання": Netflix назвав дату початку зйомок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Шоу вперше дебютувало на Netflix ще у січні 2019 року Новина оновлена 23 листопада 2021, 08:12
Шоу вперше дебютувало на Netflix ще у січні 2019 року

Netflix продовжив серіал на 4-й сезон ще у вересні 2021 року.

Серіал "Статеве виховання" про підлітків, які за старшої школи відкрили свою секс-школу, — один із найпопулярніших і рейтингових на платформі Netflix. Тому не дивно, що новина про продовження проєкту на ще один сезон з’явилася через тиждень після виходу третього.

Коли вийде 4 сезон "Підлогового виховання"

Відповідь на це питання опублікувало видання "Whats-on-Netflix ". На сайті повідомляється, що після оголошення про новий сезон стартував кастинг на 4-й сезон. А це означає, що ми побачимо нових героїв, а саме транс "владну пару" — Еббі та Кента.

Що стосується точніших дат: зйомки та виробництво серіалу намічені на квітень-листопад 2022 року. Якщо нічого не зміниться, то цілком імовірно, що в січні 2023 року шанувальники "Статевого виховання" зможуть переглянути новий, 4-й сезон серіалу.

Про що буде 4-й сезон "Підлогового виховання"

Фінал 3-го сезону шоу залишив велику кількість питань, на які все ж таки хотілося б отримати відповіді. Тому головними темами нового сезону стануть:

  • стосунки головних героїв Отіса та Мейв: чи буде пара разом після довгої розлуки.
Що чекає на стосунки пари в майбутньому, коли Мейв повернеться з Америки
Що чекає на стосунки пари в майбутньому, коли Мейв повернеться з Америки
  • хто батько дитини мами Отіса Джин — колишній чоловік чи Якоб.
Хто справжній батько новонародженої Джой?
Хто справжній батько новонародженої Джой?
  • як розвиватиметься Ерік поза відносинами, і чи не став його розрив з Адамом "провісником" їхнього роману з Рахімом.
Ерік та Адам колись були щасливі у своїх відносинах
Ерік та Адам колись були щасливі у своїх відносинах
  • яке майбутнє чекає на школу Мурдейл після "вигнання" ненависного директора та її правил.
Усі учні будуть змушені шукати нову школу, аби закінчити середню освіту.
Усі учні будуть змушені шукати нову школу, аби закінчити середню освіту.
  • і звичайно ж, чи зможе Отіс відродити секс-клініку, щоб давати поради студентам, які потребують допомоги.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, що новий південнокорейський серіал "Гра в кальмара" про ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix, зібравши за менш ніж за місяць після прем’єри понад 100 млн переглядів.

Теги:
#Кіно #Серіал #Статеве виховання
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