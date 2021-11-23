Коли вийде 4 сезон "Статевого виховання": Netflix назвав дату початку зйомок

Netflix продовжив серіал на 4-й сезон ще у вересні 2021 року.

Серіал "Статеве виховання" про підлітків, які за старшої школи відкрили свою секс-школу, — один із найпопулярніших і рейтингових на платформі Netflix. Тому не дивно, що новина про продовження проєкту на ще один сезон з’явилася через тиждень після виходу третього.

Коли вийде 4 сезон "Підлогового виховання"

Відповідь на це питання опублікувало видання "Whats-on-Netflix ". На сайті повідомляється, що після оголошення про новий сезон стартував кастинг на 4-й сезон. А це означає, що ми побачимо нових героїв, а саме транс "владну пару" — Еббі та Кента.

Що стосується точніших дат: зйомки та виробництво серіалу намічені на квітень-листопад 2022 року. Якщо нічого не зміниться, то цілком імовірно, що в січні 2023 року шанувальники "Статевого виховання" зможуть переглянути новий, 4-й сезон серіалу.

Про що буде 4-й сезон "Підлогового виховання"

Фінал 3-го сезону шоу залишив велику кількість питань, на які все ж таки хотілося б отримати відповіді. Тому головними темами нового сезону стануть:

стосунки головних героїв Отіса та Мейв: чи буде пара разом після довгої розлуки.

Що чекає на стосунки пари в майбутньому, коли Мейв повернеться з Америки

хто батько дитини мами Отіса Джин — колишній чоловік чи Якоб.

Хто справжній батько новонародженої Джой?

як розвиватиметься Ерік поза відносинами, і чи не став його розрив з Адамом "провісником" їхнього роману з Рахімом.

Ерік та Адам колись були щасливі у своїх відносинах

яке майбутнє чекає на школу Мурдейл після "вигнання" ненависного директора та її правил.

Усі учні будуть змушені шукати нову школу, аби закінчити середню освіту.

і звичайно ж, чи зможе Отіс відродити секс-клініку, щоб давати поради студентам, які потребують допомоги.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, що новий південнокорейський серіал "Гра в кальмара" про ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix, зібравши за менш ніж за місяць після прем’єри понад 100 млн переглядів.