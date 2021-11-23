Коли вийде 4 сезон "Статевого виховання": Netflix назвав дату початку зйомок
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Netflix продовжив серіал на 4-й сезон ще у вересні 2021 року.
Серіал "Статеве виховання" про підлітків, які за старшої школи відкрили свою секс-школу, — один із найпопулярніших і рейтингових на платформі Netflix. Тому не дивно, що новина про продовження проєкту на ще один сезон з’явилася через тиждень після виходу третього.
Коли вийде 4 сезон "Підлогового виховання"
Відповідь на це питання опублікувало видання "Whats-on-Netflix ". На сайті повідомляється, що після оголошення про новий сезон стартував кастинг на 4-й сезон. А це означає, що ми побачимо нових героїв, а саме транс "владну пару" — Еббі та Кента.
Що стосується точніших дат: зйомки та виробництво серіалу намічені на квітень-листопад 2022 року. Якщо нічого не зміниться, то цілком імовірно, що в січні 2023 року шанувальники "Статевого виховання" зможуть переглянути новий, 4-й сезон серіалу.
Про що буде 4-й сезон "Підлогового виховання"
Фінал 3-го сезону шоу залишив велику кількість питань, на які все ж таки хотілося б отримати відповіді. Тому головними темами нового сезону стануть:
- стосунки головних героїв Отіса та Мейв: чи буде пара разом після довгої розлуки.
- хто батько дитини мами Отіса Джин — колишній чоловік чи Якоб.
- як розвиватиметься Ерік поза відносинами, і чи не став його розрив з Адамом "провісником" їхнього роману з Рахімом.
- яке майбутнє чекає на школу Мурдейл після "вигнання" ненависного директора та її правил.
- і звичайно ж, чи зможе Отіс відродити секс-клініку, щоб давати поради студентам, які потребують допомоги.
Раніше, "Телеграф" повідомляв, що новий південнокорейський серіал "Гра в кальмара" про ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix, зібравши за менш ніж за місяць після прем’єри понад 100 млн переглядів.
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