Українці VS. "Емілі в Парижі": у компанії Netflix відреагували на скандал, що спалахнув

Представники компанії пообіцяли більш тісно співпрацювати з Україною в майбутньому, щоб уникнути повторення подібних інцидентів

Кілька останніх днів українці обурюються вельми невірним та стереотипним образом українки, який показали творці серіалу "Емілі в Парижі". Скандал виник після виходу другого сезону історії на стрімінгу Netflix.

Як повідомляє "DEV.Україна", голова Мінкульту Олександр Ткаченко, котрий пообіцяв подати на компанію до суду, досить оперативно отримав відповідь від творців серіалу.

За словами міністра, це послання можна охарактеризувати як вельми дипломатичне. Крім подяки за реакцію у відповідь, у компанії також підкреслили бажання уникати подібних неприємних ситуацій у майбутньому.

"Про занепокоєння українських глядачів зображенням українки почули", — також розповів Олександр Ткаченко.

Кадр із "Емілі в Парижі" з героїнею-українкою

На додаток до цього міністр сказав, що вони з Netflix домовилися про тіснішу співпрацю на 2022 рік. Це нібито і має запобігти будь-якому перекручуванню образу українців в іноземних стрічках.

На думку Ткаченка, навіть художня вигадка, якою і є причина скандалу, дозволяє українцям висловлювати своє невдоволення із цього приводу. Чиновник сподівається, що у майбутньому кінотворці обов’язково консультуватимуться з Україною, щоб не створювати в іноземців помилкового враження про нашу країну.

Нагадаємо, що причина обурення багатьох українців полягає в тому, яким у "Емілі в Парижі" показали образ нашої співвітчизниці, яка проживає у Франції. Мало того, що дівчину Петру зобразили не надто розумною і наляканою можливою депортацією, так на неї ще й "повісили" крадіжку речей з магазину. Звісно, багатьом українським глядачам такий поворот подій не сподобався.