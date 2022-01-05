Інфоц**анка чи реальний бізнес-тренер? Хто така Олена Бліновська та чому всі обговорюють її інтерв’ю Собчак

Олена Бліновська після інтерв’ю Ксенії Собчак змушена справлятися із потоком хейту.

Вже кілька днів не вщухає гамір навколо інтерв’ю Ксенії Собчак із російським блогером та автором "Марафону бажань" Оленою Бліновською. Свій марафон Бліновська створила на основі методик знаменитого коуча Тоні Роббінса, і за кілька років його справді пройшли тисячі людей, залишивши як негативні, так і позитивні відгуки.

Ксенія Собчак у своєму інтерв’ю поговорила з Бліновською про історію її успіху, заробітку та принципи роботи. Проте замість позитивного піару Бліновська в результаті інтерв’ю здобула величезну хвилю хейту, оскільки під час запису поводилася трохи грубо, а часом навіть агресивно.

Хто така Олена Бліновська

Олена Бліновська — російський спікер, блогер, автор та ведуча популярного марафону особистісного зростання "Марафон бажань". Як зазначено на сайті проекту, марафон бажань – це 4-тижневий онлайн тренінг із індивідуальною перевіркою завдань. На марафон, як зазначає Олена, залишили понад 250 тисяч відгуків.

Олена Бліновська називає себе успішною бізнес-вумен

Олена Бліновська

За словами самої Бліновської, у її методі немає нічого екстраординарного та спирається вона у ньому виключно на психологію. Проте навряд чи психологія як наука оперує такими термінами, як "Всесвіт", "ера Водолія" та "сердечна чакра", які використовує Бліновська.

Марафон бажань Блиновської: відгуки

На марафон бажань Олени Бліновської можна знайти безліч відгуків як позитивних, так і різко негативних. Зрозуміло, у рекламі на сайті марафону зібрані виключно позитивні відгуки: люди зазначають, що марафон допоміг їм усвідомити свої справжні бажання, комусь він допоміг завагітніти, а в інших навіть зцілив їх рідних та близьких.

Однак якщо зайти на популярний в інтернеті сайт відгуків irecommend, то можна знайти і менш захоплені відгуки. Так, минулі марафон відзначають, що у завданнях марафону "багато води", а вміст матеріалу абсолютно не відповідає його вартості.

"Завдання: Олена начитує голосом кілька аудіо, скидає пару мотивуючих картинок з інтернету, дає нехитре завдання. Накшталт викинути 60 речей або запустити колесо життєвого балансу. У самих аудіо купа води, півгодинні розповіді про чудеса мотивації і т.д." на сайті.

Інтерв’ю Ксенії Собчак та Олени Бліновської

Ксенія Собчак, який тижнем раніше випустив великий відеорозбір про інфоциганів, куди включила таких популярних персон як Регіну Тодоренко та Гусейна Гасанова, на хвилі хайпа випустила і записане раніше інтерв’ю з Оленою Бліновською, в якому остання постала у досить невигідному світлі. Попри те, що цього літа Собчак сама провела вечірку з нагоди дня народження Бліновської, в інтерв’ю вона не побоялася ставити блогерці прямолінійні питання щодо її діяльності, освіти та грошей.

Інфоцигани — люди, які продають курси, тренінги, книги та інші навчальні матеріали, які не несуть жодної реальної цінності

Варто зазначити, що на інтерв’ю Бліновська поводилася досить нервово: жінка часто зривалася на крик, уникала відповіді, а часом навіть відверто грубила Собчак. Так, у якийсь момент на слова журналістки про її марафон Бліновська заявила: " Я тобі зараз у пику плюну! ". Після цього жінка заявила журналістці, що образилася на неї, а коли Собчак спробувала до неї звернутися, почала голосно "лялякати", закривши вуха руками і заявивши, що вона "дитина". Також ведуча нерідко просто відмовчувалась замість відповідей на запитання і в цілому поводилася досить дивно.

У коментарях багато користувачів відзначили, що така поведінка абсолютно не відповідає образу "освіченого коуча та психолога" і заявили, що Бліновська сама собі зробила антирекламу.

"Не чекала, що Бліновська така недалека, інфантильна і безглузда! Ксенія рознесла її в пух і прах!", "От додивилася до кінця, і гублюся навіть, який "перл" виділити?" основі економічної освіти, несподіваний істеричний плач, зависання в паузах або невиразні відповіді про фільм?!?Одне краще за інше. як істерична хабалка. Та в неї букет із комплексів і страхів… Коротше, тут все зрозуміло", "Хочу висловити свою подяку Ксенії Анатоліївні за це інтерв’ю, яке показало Бліновську як людину, яка зібрала поверхово всі методики успішного успіху та втілила за допомогою свого шоу, наші люди занадто часто хочуть нічого не робити і бути успішними, багатими і красивими. то сьогодні такі кумири. Інтерв’ю Ксенії просто як дзеркало для Бліновської. Відмінна журналістська робота", — зазначили користувачі в коментарях під відео.

Реакція Бліновської на скандал навколо інтерв’ю з Собчаком

Після скандалу, що розгорівся навколо інтерв’ю, Олена Бліновська відреагувала на нього у своєму Інстаграм. Жінка опублікувала сторіс, у якому написала, що може собі дозволити робити все, що вона хоче.

"Танцюю п’яна. "Плюю в пику". Взагалі ... Поводжуся як хочу!" — Заявила жінка.

Також Бліновська розкритикувала Ксенію Собчак, заявивши, що на інтерв’ю вона поводилася не професійно, а також виступала пасивним агресором.

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