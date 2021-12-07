20 мінімалок: стало відомо, скільки заробляють Саша Бо та Олександр Заліско у Instagram

Після "Голодної туси" інтерес до теми блогерства тільки збільшився

У 21 столітті професія блогера стала однією з найбажаніших, особливо серед підлітків, адже вони теж хочуть багато заробляти, сидячи в Інстаграмі та знімаючи сторіс. Але після відомої "Голодної туси" багато думок про українських блогерів змінилися.

Після того так топові українські лідери думок, такі як Саша Бо та Олександр Заліско, "забули" про День жалоби, з ними почали розривати контракти великі компанії та бренди, від чого, що логічно, ті почали втрачати гроші. І одразу постає питання: а скільки ж вони заробляють?

На своїй сторінці у Фейсбук львівська ведуча Ольга Марченко присвятила один зі своїх постів блогерству, та розкрила можливий заробіток Саші Бо та Саші Заліска. Варто зазначити, що попри більшу кількість підписників у Саші Бо (на 800 тис.), реклама у Заліска коштує дорожче.

Розцінки на рекламу у Олександра Заліска

Розцінки на рекламу у Саші Бо

Марченко зазначає, що такі захмарні доходи блогерів пов’язані з тим, що сучасному поколінню більше подобається дивитися ту саму рекламу від таких самих звичайних людей, а не "ідеальну" картинку в телевізорі.

"Голодна туса" блогерів у Львові

Скандал навколо "голодної туси" блогерів у Львові спалахнув після вечірки, яка відбулася у День пам’яті жертв Голодоморів. Будинок вчених, де відбувався захід, після цього закрили за порушення карантинних норм.

Після того як великі бренди стали відмовлятися від контрактів з блогерами, що прийшли на свято, ті стали масово вибачатися, чим ще більше розгнівали користувачів мережі.

Майже через тиждень після вечірки, у мерії Львова помер директор Будинку вчених Роман Славітіч. Після його смерті блогерів накрила ще більша хвиля негативу, багато хто навіть почав бажати Заліско смерті, від чого у блогера почалась істерика і його госпіталізували.