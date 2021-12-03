Скандального організатора "голодної туси" Заліско госпіталізували: подробиці

Учасники вечірки закликають користувачів мережі припинити хейт в їх сторону

Блогер Олександр Заліско, який є організатором "голодної туси" у День памʼяті жертв Голодомору, потрапив до лікарні.

Про це сьогодні, 3 грудня, букально за кілька годин після того, як Заліско записав звернення до своїх підписників на сторінці в Instagram, повідомив ще один "винуватець" туси "Лесік", опублікувавши фото та відеопідтвердження госпіталізації.

Відзначимо, що до госпіталізації блогер-мільйонник Заліско зі сльозами на очах повідомив користувачам, що дуже переймається через смерть директора та висловив щирі співчуття родині Романа Ілліча. Раптом молодик не зміг втримати емоцій та почав сильно плакати, аргументуючи свій стан тиском, який вилився на нього після вечірки.

Також Заліско закликав підписників припинити хейт у сторону всіх, хто побував на "голодній тусі", де сам юнак відзначав свій день народження.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 грудня, у Львівській мерії помер директор того самого Будинку вчених, де напередодні влаштували "голодну тусу". Чоловік дуже переживав через скандал і втратив свідомість прямо під час зустрічі з цього приводу з віце-мером.