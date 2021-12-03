Ведучий "голодної туси" блогерів Остапчук прокоментував смерть директора львівського Будинку вчених

Саме Володимир Остапчук був автором підпису "Блогерська голодна туса".

Ведучий "голодної туси" блогерів на честь дня народження Олександра Заліско Володимир Остапчук прокоментував смерть директора Будинку вчених Романа Славитича, який раптово помер 3 грудня.

Відповідну посаду шоумен зробив у своєму Інстаграмі.

"Стрічка принесла жахливу новину, помер Роман Ілліч Славитич, директор львівського Будинку вчених. Реально страшно. Співчуття рідним. Для решти — давайте стишимось і подумаємо про все це кожен наодинці з собою, про легкість, з якою кидаємо каміння в інших", — написав ведучий.

Коментарі під постом Остапчук завбачливо закрив, очевидно, побоюючись негативу на свою адресу.

Зазначимо, що чиновнику стало погано в мерії, куди його викликали, щоб обговорити скандал із "голодною тусою" блогерів. Зазначається, що Роман Славитич дуже переживав через скандал.

"Голодна туса" блогерів у Львові

Скандал навколо "голодної туси" блогерів у Львові спалахнув наступного дня після вечірки, що відбулася 27 листопада — у День пам’яті жертв Голодоморів. Будинок вчених, де відбувався захід, після цього закрили за порушення карантинних норм.

Після того як великі бренди стали відмовлятися від контрактів з блогерами, що прийшли на свято, ті стали масово вибачатися, чим ще більше розгнівали користувачів мережі.