Ведущий "голодной тусы" блогеров Остапчук прокомментировал смерть директора львовского Дома ученых

Именно Владимир Остапчук был автором подписи "блогерская голодная туса".

Ведущий "голодной тусы" блогеров в честь дня рождения Александра Залиско Владимир Остапчук прокомментировал смерть директора Дома ученых Романа Славитича, который скоропостижно скончался 3 декабря.

Соответствующий пост шоумен сделал в своем Инстаграм.

"Лента принесла ужасную новость, умер Роман Ильич Славитич, директор львовского Дома ученых. Реально страшно. Соболезнования родным. Для остальных — давайте затихнем и подумаем обо всем этом каждый наедине с собой, о легкости, с которой бросаем камни в других", — написал ведущий.

Комментарии под постом Остапчук предусмотрительно закрыл, очевидно, опасаясь негатива в свой адрес.

Отметим, что чиновнику стало плохо в мэрии, куда его вызвали, чтобы обсудить скандал с "голодной тусой" блогеров. Отмечается, что Роман Славитич сильно переживал из-за скандала.

"Голодная туса" блогеров во Львове

Скандал вокруг "голодной тусы" блогеров во Львове вспыхнул на следующий день после вечеринки, прошедшей 27 ноября — в День памяти жертв Голодоморов. Дом ученых, где проходило мероприятие, после этого закрыли за нарушение карантинных норм.

После того как крупные бренды стали отказываться от контрактов с блогерами, пришедшими на праздник, те стали массово извиняться, чем лишь еще больше разгневали пользователей сети.