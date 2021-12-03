"Голодная туса" блогеров аукнулась смертью: в мэрии Львова умер директор того самого Дома ученых (фото)

Директор Дома ученых, где веселились блогеры, очень переживал из-за скандала и потерял сознание на встрече по этому поводу с вице-мэром

В пятницу, 3 декабря, около 8:00 утра в мэрии Львова скончался директор Дома ученых Роман Славитич. Именно в этом госздании проходила скандальная "Голодная туса" блогеров в день Голодомора, из-за чего 75-летний чиновник сильно переживал и пришел обсудить скандал с вице-мэром.

О смерти Славитича сообщил заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко на своей странице в "Фейсбуке".

По словам чиновника, накануне вечером Славитич позвонил Москаленко и попросил о встрече в 8:00. В мэрию мужчина пришел раньше, сел за стол, но сотрудники заметили, что он неважно выглядит. Роману Славитичу предложили стакан воды, но он потерял сознание.

В кабинет как раз вошел и Москаленко: чиновники вызвали скорую и пытались реанимировать Славитича до приезда медиков. По словам заммэра Львова, директора Дома ученых спасали около часа, но попытки оказались тщетными.

Роман Славитич сильно переживал из-за скандала

Говорят, что Роман Славитич сильно переживал из-за скандала, который произошел после так называемой "Голодной тусы". 27 ноября, в день рождения известного Instagram-блогера Александра Залиско, за которым следит более 1 млн подписчиков, парень организовал грандиозную вечеринку в Доме ученых во Львове. И хоть день совпал со Днем памяти погибших в Голодоморах, на вечеринку съехались другие блогеры, что вызвало волну хейта в сети.

Согласно предварительной информации, смерть директора Дома ученых была естественной: на его теле не нашли следов насилия. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

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