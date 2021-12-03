"Голодна туса" блогерів відгукнулася смертю: у мерії Львова помер директор того самого Будинку вчених (фото)

Директор Будинку вчених, де веселилися блогери, дуже переживав через скандал і втратив свідомість на зустрічі з цього приводу з віце-мером

У п’ятницю, 3 грудня, близько 8:00 ранку у мерії Львова помер директор Будинку вчених Роман Славітич. Саме в цій будівлі проходила скандальна "Голодна туса" блогерів у день Голодомору, через що 75-річний чиновник сильно переживав і прийшов обговорити скандал із віце-мером.

Про смерть Славітича повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на своїй сторінці у "Фейсбуці".

За словами чиновника, напередодні увечері Славітич зателефонував до Москаленка і попросив про зустріч о 8:00. У мерію чоловік прийшов раніше, сів за стіл, але співробітники помітили, що він погано виглядає. Роману Славітичу запропонували склянку води, але він знепритомнів.

До кабінету якраз увійшов і Москаленко: чиновники викликали швидку та намагалися реанімувати Славітича до приїзду медиків. За словами заступника мера Львова, директора Будинку вчених рятували близько години, але спроби виявилися марними.

Роман Славітич дуже переживав через скандал

Кажуть, що Роман Славітич дуже переживав через скандал, який стався після так званої "Голодної туси". 27 листопада, у день народження відомого Instagram-блогера Олександра Заліско, за яким слідкує понад 1 млн людей, хлопець організував грандіозну вечірку у Будинку вчених у Львові. І хоч день співпав із Днем пам’яті загиблих у Голодоморах, на вечірку з’їхалися інші блогери, що спричинило хвилю хейту в мережі.

За попередньою інформацією, смерть директора Будинку вчених була природною: на його тілі не знайшли слідів насильства. Точну причину смерті встановлять судмедексперти.

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