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"Досить бажати мені смерті": у організатора "Голодної туси" Заліска після смерті Славітіча сталася істерика (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мережа звинуватила у смерті Славітіча блогера Заліска Новина оновлена 03 грудня 2021, 18:35
Мережа звинуватила у смерті Славітіча блогера Заліска

Саме Олександр Заліско відзначав свій день народження у Будинку вчених у Львові 27 листопада.

У п’ятницю, 3 грудня, близько 8:00 ранку у Львові помер Роман Славітіч, директор Будинку вчених, у якому у День пам’яті жертв Голодоморів відбулася скандальна вечірка українського блогера Олександра Заліска – "Голодна блогерська туса".

Повідомляється, що 75-річний Роман Ілліч дуже переживав з приводу скандалу навколо вечірки до закладу, яким він керував. У день своєї смерті він прийшов до віцемера саме через це, але побалакати на жаль не встиг.

На своїй сторінці в Інстаграм на смерть чиновника відреагував і "винуватець Голодної туси" — блогер-мільйонник Олександр Заліско. Зі сльозами на очах він висловив свої співчуття сім’ї померлого, зазначивши, що Роман Ілліч не зміг витримати того тиску, який на нього вилився після вечірки. Також він закликав користувачів мережі припинити хейтити всіх, пов’язаних з його днем народження.

"Я сприймаю все, що відбувається, як великий урок для мене. І я вже несу персональну відповідальність за свої вчинки" — додав Заліско.

Мабуть, співчуття Заліска не всі користувачі вважали щирими, і через кілька годин після першого посту блогер опублікував нове відео, на якому в істериці просив припинити всіх писати йому злісні повідомлення і бажати йому смерті. Багато хто звинуватив у смерті директора Будинку вчених саме Заліско.

"Голодна туса" блогерів у Львові

Скандал навколо "голодної туси" блогерів у Львові спалахнув після вечірки, яка відбулася у День пам’яті жертв Голодоморів. Будинок вчених, де відбувався захід, після цього закрили за порушення карантинних норм.

Після того як великі бренди стали відмовлятися від контрактів з блогерами, що прийшли на свято, ті стали масово вибачатися, чим ще більше розгнівали користувачів мережі.

Теги:
#Блогер #Олександр Заліско
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