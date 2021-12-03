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"Хватит желать мне смерти": у организатора "Голодной тусы" Залиска после смерти Славитича случилась истерика (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Сеть обвинила в смерти Славитича блогера Залиско Новость обновлена 03 декабря 2021, 18:35
Сеть обвинила в смерти Славитича блогера Залиско

Именно Александр Залиско отмечал свой день рождение в Доме ученых во Львове 27 ноября.

В пятницу, 3 декабря, около 8:00 утра во Львове скончался Роман Славитич, директор Дома ученых, в котором в День памяти жертв Голодоморов состоялась скандальная вечеринка украинского блогера Алекандра Залиско — "Голодная блогерская туса".

Сообщается, что 75-летний Роман Ильич очень переживал по поводу скандала вокруг вечеринки в учреждение, которым он руководил. В день своей смерти он пришел к вице-мэру именно из-за этого, но поговорить увы не успел. 

На своей странице в Инстаграм на смерть чиновника отреагировал и "виновник Голодной тусы" — блогер-миллионник Александр Залиско. Со слезами на глазах он выразил свои соболезнования семье умершего, отметив, что Роман Ильич не смог выдержать того давления, которое на него вылилось после вечеринки. Также он призвал пользователей сети прекратить хейтить всех, связанных с его днем рождения. 

"Я воспринимаю все происходящее как большой урок для меня. И я уже несу персональную ответственность за свои поступки" — добавил Залиско. 

Видимо соболезнования Залиска не все пользователи посчитали искренними, и спустя несколько часов после первого поста, блогер опубликовал новое видео, на котором в истерике просил прекратить всех писать ему злобные сообщения и желать ему смерти. Многие обвинили в смерти директора Дома ученых именно Залиско.

"Голодная туса" блогеров во Львове

Скандал вокруг "голодной тусы" блогеров во Львове вспыхнул после вечеринки, прошедшей в День памяти жертв Голодоморов. Дом ученых, где проходило мероприятие, после этого закрыли за нарушение карантинных норм.

После того как крупные бренды стали отказываться от контрактов с блогерами, пришедшими на праздник, те стали массово извиняться, чем лишь еще больше разгневали пользователей сети.

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#Блогер #Александр Залиско
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