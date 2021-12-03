Скандального организатора "голодной тусы" Залеско госпитализировали: подробности

Участники вечеринки призывают пользователей сети прекратить хейт в их сторону.

Блогер Александр Залиско, являющийся организатором "голодной тусовки" в День памяти жертв Голодомора, попал в больницу.

Об этом сегодня, 3 декабря, букально через несколько часов после того, как Залиско записал обращение к своим подписчикам на странице в Instagram, сообщил еще один "виновник" торжества "Лесик", опубликовав фото и видеоподтверждение госпитализации.

Отметим, что до госпитализации блоггер-миллионник Залиско со слезами на глазах сообщил пользователям, что очень переживает из-за смерти директора и выразил искренние соболезнования семье Романа Ильича. Вдруг молодой человек не смог удержать эмоций и начал сильно плакать, аргументируя свое состояние давлением, которое вылилось на него после вечеринки.

Также Залиско призвал подписчиков прекратить хейт в сторону всех побывавших на "голодной тусе", где сам юноша отмечал свой день рождения.

Напомним, что сегодня, 3 декабря, во Львовской мэрии скончался директор того же Дома ученых, где накануне устроили "голодную вечеринку". Мужчина очень переживал из-за скандала и потерял сознание прямо во время встречи по этому поводу с вице-мэром.