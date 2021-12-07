20 минималок: стало известно, сколько зарабатывают Саша Бо и Александр Залиско в Instagram

После "Голодной тусы" интерес к теме блогерства только стал больше

В 21 веке профессия блогера стала одной из самых желаемых, особенно среди подростков, ведь они тоже хотят много зарабатывать сидя в Инстаграм и снимая сторис. Но после известной "Голодной тусы" многие мнения об украинских блогерах изменились.

После того так топовые украинские лидеры мнений, такие как Саша Бо и Александр Залиско, "забыли" о Дне траура, с ними начали разрывать контракты большие компании и бренды, от чего, логично, те начали терять деньги. И сразу появляется вопрос: а сколько они зарабатывают?

На своей странице в Фейсбук львовская ведущая Ольга Марченко посвятила один из своих постов блогерству, и раскрыла возможный заработок Саши Бо и Саши Залиско. Стоит отметить, что несмотря на большее количество подписчиков у Саши Бо (на около 800 тыс.), реклама у Залиско стоит дороже.

Расценки на рекламу у Александра Залиско

Расценки на рекламу у Саши Бо

Марченко отмечает, что такие заоблачные доходы блогеров связаны с тем, что современному поколению больше нравиться смотреть ту самую рекламу от таких же обычных людей, а не "идеальную" картинку в телевизоре.

"Голодная туса" блогеров во Львове

Скандал вокруг "голодной тусы" блогеров во Львове вспыхнул после вечеринки, прошедшей в День памяти жертв Голодоморов. Дом ученых, где проходило мероприятие, после этого закрыли за нарушение карантинных норм.

После того как крупные бренды стали отказываться от контрактов с блогерами, пришедшими на праздник, те стали массово извиняться, чем лишь еще больше разгневали пользователей сети.

Спустя почти неделю после вечеринки, в мэрии Львова скончался директор Дома ученых Роман Славитич. После его смерти на блогеров обрушилась еще большая волна негатива, многие даже начали желать Залиско смерти, от чего у блогера случилась истерика и его госпитализировали.