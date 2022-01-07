Рус

"Ось це прогрів": Собчак після розгрому на інтерв’ю "інфо**ганки" Бліновської запустить свій онлайн-курс

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
100
Скандальне інтерв’ю з автором "Марафону бажань" вплинуло на плани телеведучої Новина оновлена 07 січня 2022, 17:56
Скандальне інтерв’ю з автором "Марафону бажань" вплинуло на плани телеведучої

Противниця блогерських марафонів чи успішний маркетолог?

Російська телеведуча Ксенія Собчак заявила про створення власного онлайн-курсу. Лише кілька днів тому вона випустила розгромне інтерв’ю з відомим блогером та автором онлайн-проєкту "Марафон бажань" Оленою Бліновською.

Раніше журналістка випустила великий відеорозбір про "інфоциганів" (автори курсів, тренінгів, які гарантують результат нібито після їх проходження), і на хвилі хайпу вирішила зробити окреме інтерв’ю з ще одним творцем марафону особистісного росту Бліновською.

"Інфо-шлаку на ринку багато, але й якісні продукти є. Вони ніби загубилися в тоннах сміття, плюс їх важко проходити, вони дорогі, часто іноземними мовами. Я вже думала над створенням онлайн-продукту", — зізналася Собчак у себе в Інстаграмі.

Вивчивши ринок, телеведуча вирішила зайнятися створенням свого проєкту. Варто зауважити, що Собчак самотужки зіпсувала репутацію популярних блогерів, а тепер, "прибравши" конкурентів, планує продати такий самий продукт.

Підписники телеведучої в коментарях до посту в соцмережі назвали це "прогрівом" перед запуском, залучаючи аудиторію до свого майбутнього проєкту.

"Що й слід було чекати. Дуже передбачуваним був прогрів", — написала одна з користувачок.

Додамо, що раніше Ксенія Собчак сказала, що вона ніколи не виступала проти всіх курсів: "Тільки проти неякісних і всякої езотерики з домішкою самонавіювання".

Раніше "Телеграф" писав, скільки заробляють на рекламі популярні українські блогери Саша Бо та Олександр Заліско. Щодня блогери спокійно можуть отримати кілька зарплат середньостатистичного українця.

Теги:
#Ксенія Собчак #Олена Блиновська
Фото чоловіка, який уже зізнався у жорстокому вбивстві
Кривий Ріг
Понівечив ножем обличчя та підпалив: подробиці загибелі дівчини на Дніпропетровщині (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Фото чоловіка, який уже зізнався у жорстокому вбивстві
Понівечив ножем обличчя та підпалив: подробиці загибелі дівчини на Дніпропетровщині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Андрій Сердюков очолить контингент ОДКБ у Казахстані
Силами ОДКБ у Казахстані командуватиме генерал, який захоплював Крим
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Суспільство сприймає Зеленського як ворожий елемент, його другий термін під загрозою — політичний психолог
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Людей наказали розстрілювати: як проходять протести в Казахстані (онлайн)
Дата публікації
Категорія
"Свіжі" авто оглядати не будуть
В Україні повертають обов’язковий техогляд: ціни та нововведення 2022