"Ось це прогрів": Собчак після розгрому на інтерв’ю "інфо**ганки" Бліновської запустить свій онлайн-курс

Противниця блогерських марафонів чи успішний маркетолог?

Російська телеведуча Ксенія Собчак заявила про створення власного онлайн-курсу. Лише кілька днів тому вона випустила розгромне інтерв’ю з відомим блогером та автором онлайн-проєкту "Марафон бажань" Оленою Бліновською.

Раніше журналістка випустила великий відеорозбір про "інфоциганів" (автори курсів, тренінгів, які гарантують результат нібито після їх проходження), і на хвилі хайпу вирішила зробити окреме інтерв’ю з ще одним творцем марафону особистісного росту Бліновською.

"Інфо-шлаку на ринку багато, але й якісні продукти є. Вони ніби загубилися в тоннах сміття, плюс їх важко проходити, вони дорогі, часто іноземними мовами. Я вже думала над створенням онлайн-продукту", — зізналася Собчак у себе в Інстаграмі.

Вивчивши ринок, телеведуча вирішила зайнятися створенням свого проєкту. Варто зауважити, що Собчак самотужки зіпсувала репутацію популярних блогерів, а тепер, "прибравши" конкурентів, планує продати такий самий продукт.

Підписники телеведучої в коментарях до посту в соцмережі назвали це "прогрівом" перед запуском, залучаючи аудиторію до свого майбутнього проєкту.

"Що й слід було чекати. Дуже передбачуваним був прогрів", — написала одна з користувачок.

Додамо, що раніше Ксенія Собчак сказала, що вона ніколи не виступала проти всіх курсів: "Тільки проти неякісних і всякої езотерики з домішкою самонавіювання".

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