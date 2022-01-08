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Невиліковно хворий онук Алли Пугачової став невпізнанним (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Син Крістіни Орбакайте сильно схуд Новина оновлена 08 січня 2022, 11:44
Син Крістіни Орбакайте сильно схуд

Микита Пресняков дотримується суворої дієти, прописаної лікарями

Старший син російської співачки Крістіни Орбакайте та онук Алли Пугачової, Микита Пресняков багато займається спортом та старанно працює. А от чудовим здоров’ям похвалитися не може. Раніше 30-річний співак зізнався, що у нього було виявлено передракове захворювання, яке повністю вилікувати не можна.

Як раніше розповів Пресняков-молодший, у нього знайшли поліпи в жовчному міхурі, через що чоловікові доводиться дотримуватися дієти під назвою "Стіл №5" (дієта для здоров’я печінки та жовчного міхура).

Зараз Микита майже кожен день зайнятий на тренуваннях нового сезону російського розважального проєкту "Льодовиковий період" та репетиціях у Губернському театрі в Москві, а також доробляє свій другий альбом.

А днями чоловік бився зі скандальним російським актором Олексієм Паніним — так звані "бої фриків" стали дуже популярними у всьому світі. Подія сталася на турнірі з ММА від промоції "Наша Справа".

Як зараз виглядає Микита Пресняков

Микита народився навесні 1991 року в сім’ї відомої музичної династії: він також син Володимира Преснякова та онук Володимира Преснякова-старшого. Тому хлопець із дитинства був оточений увагою ЗМІ.

Маленький Микита з батьком Володимиром Пресняковим та матір’ю Крістіною Орбакайте
Маленький Микита з батьком Володимиром Пресняковим та матір’ю Крістіною Орбакайте
Микита Пресняков з бабусею Аллою Пугачовою
Микита Пресняков з бабусею Аллою Пугачовою

Зараз Пресняков дуже схуд, і все завдяки лікувальній дієті: його обличчя стало зовсім худим, а вилиці загострилися.

Що відомо про особисте життя Микити Преснякова

З 2010 по 2014 роки Микита Пресняков зустрічався з моделлю та актрисою Аїдою Калієвою.

У 2017 році Пресняков-молодший одружився з моделлю Оленою Красновою. Разом із тестем, російським бізнесменом Романом Красновим, Микита займається продажем спортивних тренажерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній музичний продюсер російського співака Валерія Меладзе, на тлі протестів у Казахстані, назвав українців "нациками" та закликав їх "зачистити".

Теги:
#Крістіна Орбакайте #Микита Пресняков #Алла Пугачова #Олексій Панін
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