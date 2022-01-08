Невиліковно хворий онук Алли Пугачової став невпізнанним (фото)

Микита Пресняков дотримується суворої дієти, прописаної лікарями

Старший син російської співачки Крістіни Орбакайте та онук Алли Пугачової, Микита Пресняков багато займається спортом та старанно працює. А от чудовим здоров’ям похвалитися не може. Раніше 30-річний співак зізнався, що у нього було виявлено передракове захворювання, яке повністю вилікувати не можна.

Як раніше розповів Пресняков-молодший, у нього знайшли поліпи в жовчному міхурі, через що чоловікові доводиться дотримуватися дієти під назвою "Стіл №5" (дієта для здоров’я печінки та жовчного міхура).

Зараз Микита майже кожен день зайнятий на тренуваннях нового сезону російського розважального проєкту "Льодовиковий період" та репетиціях у Губернському театрі в Москві, а також доробляє свій другий альбом.

А днями чоловік бився зі скандальним російським актором Олексієм Паніним — так звані "бої фриків" стали дуже популярними у всьому світі. Подія сталася на турнірі з ММА від промоції "Наша Справа".

Як зараз виглядає Микита Пресняков

Микита народився навесні 1991 року в сім’ї відомої музичної династії: він також син Володимира Преснякова та онук Володимира Преснякова-старшого. Тому хлопець із дитинства був оточений увагою ЗМІ.

Маленький Микита з батьком Володимиром Пресняковим та матір’ю Крістіною Орбакайте

Микита Пресняков з бабусею Аллою Пугачовою

Зараз Пресняков дуже схуд, і все завдяки лікувальній дієті: його обличчя стало зовсім худим, а вилиці загострилися.

Що відомо про особисте життя Микити Преснякова

З 2010 по 2014 роки Микита Пресняков зустрічався з моделлю та актрисою Аїдою Калієвою.

У 2017 році Пресняков-молодший одружився з моделлю Оленою Красновою. Разом із тестем, російським бізнесменом Романом Красновим, Микита займається продажем спортивних тренажерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній музичний продюсер російського співака Валерія Меладзе, на тлі протестів у Казахстані, назвав українців "нациками" та закликав їх "зачистити".