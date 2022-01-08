"Тролі з недоУкраїни": екс-продюсер Валерія Меладзе образив українців та закликав "зачистити нациків"

Євгеній Фрідлянд опублікував ксенофобський пост.

Російський музичний продюсер Євгеній Фрідлянд опублікував негативний пост щодо ситуації в Казахстані, в якому попутно згадав Україну, принизивши і країну, і її мешканців.

Пост, у якому Фрідлянд зверхньо пише про Казахстан та Україну, він розмістив на своїй сторінці у Фейсбук.

У публікації росіянин пише, що у 2014-му році треба було "з майданом та нациками розібратися за два-три дні", а тепер Росія має "все це лайно під боком". У своєму опусі Фрідлянд також фантазує про те, що військові бази Росії вже могли бути розміщені по всій Україні. "Вже були б наші бази в Одесі та Маріуполі, і флотилія на Дніпрі", — пише він.

Музичний продюсер також висловив свою думку щодо того, що відбувається в Казахстані, і закликав "зачистити нациків".

Звісно, пост викликав гнівну реакцію користувачів мережі. Коментатори зазначили, що пост є мілітаристським та ксенофобським і висловили здивування, чому Фрідлянда все ще не викликали до прокуратури РФ. Йому також порадили мовчати і не писати подібне марення. При цьому сам екс-продюсер назвав усіх, хто залишив такі коментарі "тролями з недоУкраїни".

Зазначимо, що Євгеній Фрідлянд був продюсером співака Валерія Меладзе з 1993 до 1997 року.

У квітні цього року Меладзе планує дати концерт у Києві. При цьому й сам співак неодноразово ставав об’єктом критики серед українців за свою неоднозначну політичну позицію. Співака неодноразово закликали чітко висловити свою позицію щодо анексованого Криму.

У липні минулого року спалахнув скандал через участь Валерія Меладзе у фестивалі Atlas Weekend-2021, що проходив у Києві.

Зазначимо, що Валерій Меладзе з 2003 року є членом партії "Єдина Росія".