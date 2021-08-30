"Запитайте його, чий Крим": в мережі розгорівся скандал через виступ Меладзе на українському шоу (відео)

Валерій Меладзе викликав гнів українців своєю появою на вокальному шоу.

Навколо українського вокального шоу "Співають всі" розгорівся черговий скандал. Лише недавно українці обрушили шквал критики на Анастасію Приходько, яка є членом журі, як під нову хвилю гніву потрапив співак Валерій Меладзе.

Так, ведучий "Співають всі" Володимир Остапчук опублікував у своєму Інстаграм фрагмент виступу Меладзе на шоу. Співак також допомагав капітанові "зоряної сотні" Наталі Могилевській відбирати учасників.

Однак поява Меладзе на українському телеканалі викликала невдоволення користувачів мережі. Вони розкритикували канал "Україна" за те, що вони запросили артиста, який проживає і виступає в Росії. Деякі коментатори заявили, що через Меладзе перестануть дивитися шоу і порадили організаторам поцікавитися у артиста, чий Крим.

Валерій Меладзе: скандал

У липні цього року солісти ансамблю ЗСУ відмовилися співати разом з Валерієм Меладзе на шоу "Співають всі" через його неоднозначну позицію щодо належності окупованого Криму. "Після появи в проекті на каналі Україна "Співають всі" пана Меладзе, який не знає відповіді на питання "Чий Крим", ми відмовляємося від участі в цьому шоу! Ми вважаємо неприпустимим і аморальним запрошувати в Україну зрадників і шанувальників кривавого російського рубля", — заявив соліст ансамблю.

Також в липні розгорівся скандал через участь Валерія Меладзе в фестивалі Atlas Weekend-2021, що проходив в Києві.

Відзначимо, що Валерій Меладзе з 2003-го року є членом партії "Єдина Росія".