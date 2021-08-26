Укр

"Вы жалкие": Анастасия Приходько оказалась в эпицентре нового скандала

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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"Вы жалкие": Анастасия Приходько оказалась в эпицентре нового скандала Новость обновлена 26 августа 2021, 10:36
Анастасия Приходько. Фото: пресс-служба

Певицу обвинили в том, что она слишком "придирается" к участникам вокального шоу.

Украинская певица Анастасия Приходько оказалась в центре скандала. Артистка стала судьей вокального шоу "Співають всі" и вызвала недовольство зрителей. По их мнению, певица слишком строга к участникам.

Приходько опубликовала пост в Instagram, в котором ответила хейтерам.

Так, певица отметила, что является опытным артистом с музыкальным образованием и поэтому имеет полное право высказывать свое мнение на шоу, в которое ее пригласили.

"Мне кажется, это моя супер-способность — всегда быть в центре скандала. Сотня экспертов на шоу "Співають всі", но, обсуждают и новости пишут обо мне. Ребята, блин, я всегда говорила и буду говорить то, что думаю вне зависимости от обстоятельств! Лучше я промолчу, но, не смогу сказать враньё! Это самоуважение в первую очередь", — отметила певица.

Она также назвала своих хейтеров "жалкими".

"Когда вы говорите, что я ничего не добилась — я думаю, что вы жалкие. Я достигла многого и осталась Человеком. Я не украла, никого не обидела и в душу не на*рала. Я заработала всё честно, до последней копейки", — заявила артистка.

Скандал с Приходько на "Співають всі"

Отметим, что в связи с последним выпуском вокального шоу "Співають всі", где Анастасия Приходько является судьей, на певицу обрушилась волна критики от зрителей. Артистку обвинили в том, что она слишком "придирается" к участникам. В частности, зрители посчитали, что судьи слишком низко оценили выступление победителя "Х-фактора" Александра Порядинского, из-за чего тот не попал в финал. 

Напомним, ранее Анастасия Приходько в эксклюзивном интервью "Телеграфу" прокомментировала скандал вокруг Павла Зиброва и концерта ко Дню независимости.

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