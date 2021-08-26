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"Ви жалюгідні": Анастасія Приходько опинилася в епіцентрі нового скандалу

Автор
О. Броскова
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"Ви жалюгідні": Анастасія Приходько опинилася в епіцентрі нового скандалу Новина оновлена 26 серпня 2021, 10:36
Анастасія Приходько. Фото: прес-служба

Співачку звинуватили в тому, що вона занадто "чіпляється" до учасників вокального шоу.

Українська співачка Анастасія Приходько виявилася в центрі скандалу. Артистка стала суддею вокального шоу "Співають всі" і викликала невдоволення глядачів. На їхню думку, співачка дуже сувора до учасників.

Приходько опублікувала пост в Instagram, в якому відповіла хейтерам.

Так, співачка зазначила, що є досвідченим артистом з музичною освітою і тому має повне право висловлювати свою думку на шоу, в яке її запросили.

"Мені здається, це моя супер-здатність — завжди бути в центрі скандалу. Сотня експертів на шоу "Співають всі", але, обговорюють і новини пишуть про мене. Блін, я завжди говорила і буду говорити те, що думаю незалежно від обставин! Краще я промовчу, але, не зможу сказати брехня! Це самоповага в першу чергу ", — зазначила співачка.

Вона також назвала своїх хейтерів "жалюгідними".

"Коли ви говорите, що я нічого не добилася — я думаю, що ви жалюгідні. Я досягла багато чого і залишилася Людиною. Я не вкрала, нікого не образила і в душу не на*рала. Я заробила все чесно, до останньої копійки", — заявила артистка.

Скандал з Приходько на "Співають всі"

Відзначимо, що в зв’язку з останніми випуском вокального шоу "Співають всі", де Анастасія Приходько є суддею, на співачку обрушилася хвиля критики від глядачів. Артистку звинуватили в тому, що вона занадто "чіпляється" до учасників. Зокрема, глядачі вважають, що судді надто низько оцінили виступ переможця "Х-фактора" Олександра Порядінского, через що той не потрапив до фіналу.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" прокоментувала скандал навколо Павла Зіброва і концерту до Дня незалежності.

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