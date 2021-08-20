"Я чужая среди своих": Приходько отреагировала на то, что ее не позвали на концерт ко Дню независимости

Звезду больше шокировал список приглашенных артистов

Украинскую певицу Анастасию Приходько шокировал список артистов, которые будут выступать на праздничном концерте ко Дню Независимости, однако она совсем не удивилась тому, что организаторы ее не позвали.

Об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По словам Приходько, она уже привыкла к тому, что является "своей среди чужих в России, и чужой среди своих в Украине".

При этом певица заявила, что не была удивлена тому, что на торжественный концерт ее не позвали, однако список участников ее шокировал.

"Если честно, я была немного шокирована, когда увидела список артистов. Я не выступаю 7 лет на государственных концертах ко Дню независимости Украины, поэтому я не удивилась. Всё в порядке. Поймите, вопрос даже не в том, кто в этом списке, а в том, кого и почему там нет!", — говорит Приходько.

Также звезда считает, что масштаб приглашенных артистов на национальном концерте ко Дню Независимости Украины должен быть другим.

Больше читайте в материале на "Телеграфе": Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована.