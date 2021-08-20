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"На его сложный характер никто не жаловался": Приходько прокомментировала скандал вокруг Зиброва и концерта ко Дню независимости

Автор
О. Броскова
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Автор
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"На его сложный характер никто не жаловался": Приходько прокомментировала скандал вокруг Зиброва и концерта ко Дню независимости Новость обновлена 20 августа 2021, 17:51
Анастасия Приходько

Певица высказала свое недовольство подбором артистов на концерт ко Дню независимости.

Украинская певица Анастасия Приходько высказалась в поддержку Павла Зиброва, которого не пригласили выступить на концерте ко Дню независимости Украины. По ее словам, то, что у Павла Зиброва сложный характер — это чистейший вымысел.

Об этом звезда рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"В этом году я вступилась за Зиброва потому, что он действительно имеет полное право выступать на этом празднике, как и другие достойные артисты, которые создавали культуру украинской песни, которую мы имеем сейчас. Кстати, замечу, отработав с ним 30 концертов в туре, я могу сказать, что ни разу ни у кого не было жалоб на то, что у него сложный характер! Помимо того, что Павел Николаевич профессионал, он очень молодежный, веселый, добрый и душа любой компании", — отметила Приходько.

Она также высказала свое недовольство подбором артистов на концерт ко Дню независимости.

"Поймите, вопрос даже не в том, кто в этом списке, а в том, кого и почему там нет! Если мы говорим о национальном концерте ко дню 30-летия независимости, я думаю, масштаб приглашённых артистов должен быть другим", — говорит певица.

Полный текст интервью с Анастасией Приходько читайте в материале "Телеграфа".

Павел Зибров и концерт ко Дню независимости Украины: детали скандала

Павла Зиброва не пригласили выступать на праздничный концерт ко Дню независимости в "Олимпийский". Артисту обещали, что его песня "Хрещатик" прозвучит на камерном концерте в Мариинском дворце, но и там ее не будет, поскольку Наталья Могилевская и Сергей Бабкин отказались ее исполнять.

Жена Павла Марина Зиброва в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала, что организаторы концертов якобы посчитали Павла конфликтным и не захотели его приглашать. По словам Зибровой, это очень обидело Павла и ее саму.

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