"На його складний характер ніхто не скаржився": Приходько прокоментувала скандал навколо Зіброва і концерту до Дня незалежності

Співачка висловила своє невдоволення підбором артистів на концерт до Дня незалежності.

Українська співачка Анастасія Приходько висловилася на підтримку Павла Зіброва, якого не запросили виступити на концерті до Дня незалежності України. За її словами, те, що у Павла Зіброва складний характер — це найчистіший вимисел.

Про це зірка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"У цьому році я заступилася за Зіброва тому, що він дійсно має повне право виступати на цьому святі, як і інші гідні артисти, які створювали культуру української пісні, яку ми маємо зараз. До речі, зауважу, відпрацювавши з ним 30 концертів в турі, я можу сказати, що жодного разу ні в кого не було скарг на те, що у нього складний характер! Крім того, що Павло Миколайович професіонал, він дуже молодіжний, веселий, добрий і душа будь-якої компанії ", — зазначила Приходько.

Вона також висловила своє невдоволення підбором артистів на концерт до Дня незалежності.

"Зрозумійте, питання навіть не в тому, хто в цьому списку, а в тому, кого і чому там немає! Якщо ми говоримо про національний концерті до дня 30-річчя незалежності, я думаю, масштаб запрошених артистів повинен бути іншим", — говорить співачка.

Повний текст інтерв’ю з Анастасією Приходько читайте в матеріалі "Телеграфа".

Павло Зібров та концерт до Дня незалежності України: деталі скандалу

Павла Зіброва не запросили виступати на святковий концерт до Дня незалежності в "Олімпійський". Артистові обіцяли, що його пісня "Хрещатик" прозвучить на камерному концерті в Маріїнському палаці, але і там її не буде, оскільки Наталя Могилевська та Сергій Бабкін відмовилися її виконувати.

Дружина Павла Марина Зіброва в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, що організатори концертів нібито порахували Павла конфліктним і не захотіли його запрошувати. За словами Зібровою, це дуже образило Павла і її саму.