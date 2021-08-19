"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"

Близький друг Павла Зіброва і автор хіта "Хрещатик" Юрій Рибчинський розповів, що думає про конфлікт навколо його пісні.

Український поет-пісняр, а також друг і кум Павла Зіброва Юрій Рибчинський прокоментував скандал навколо співака і його пісні "Хрещатик ", автором якої він є. На його думку, не варто ображатися на те, що старі пісні запрошують співати більш молодих виконавців, адже таким чином пісня продовжує жити у часі.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

"У кожного концерту є формат. Не можуть же всіх артистів в День незалежності покликати на той чи інший концерт. Тим більше задум цього концерту в тому, що пісні мають виконувати, показуючи, що вони живуть в часі, не ті, хто дав їм крила і дав їм життя, а молодші виконавці. Такий був задум у організаторів. Він має право на існування ", — зазначив поет.

Також він переконаний в тому, що організатори не хотіли навмисно образити Павла Зіброва, не запросивши його виступити на концерт.

"Чи не запросили не тільки Павла Зіброва, в цьому списку і Наталія Бучинська та Катерина Бужинська ... Це не тому, що хочуть йому дати ляпас або щось таке, просто ідея цього заходу в тому, щоб старі пісні співали молодші виконавці, показуючи, що ця пісня живе в часі. Організатори не хотіли образити того чи іншого виконавця ", — говорить Рибчинський.

Відзначимо, що Рибчинський і Зібров дружать вже багато років. Поет написав для виконавця такі пісні як "Хрещатик" і "Мертві бджоли не гудуть".

Павло Зібров та концерт до Дня незалежності України: деталі скандалу

Павла Зіброва не запросили виступати на святковий концерт до Дня незалежності в "Олімпійський". Артистові обіцяли, що його пісня "Хрещатик" прозвучить на камерному концерті в Маріїнському палаці, але і там її не буде, оскільки Наталя Могилевська та Сергій Бабкін відмовилися її виконувати.

Дружина Павла Марина Зіброва в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, що організатори концертів нібито вважають Павла конфліктним і не захотіли його запрошувати. За словами Зібровою, це дуже образило Павла і її саму.