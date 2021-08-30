"Спросите его, чей Крым": в сети разгорелся скандал из-за выступление Меладзе на украинском шоу (видео)

Валерий Меладзе вызвал гнев украинцев своим появлением на вокальном шоу.

Вокруг украинского вокального шоу "Співають всі" разгорелся очередной скандал. Лишь недавно украинцы обрушили шквал критики на Анастасию Приходько, которая является членом жюри, как под новую волну гнева попал певец Валерий Меладзе.

Так, ведущий "Співають всі" Владимир Остапчук опубликовал в своем Инстаграм фрагмент выступления Меладзе на шоу. Певец также помогал капитану "звездной сотни" Наталье Могилевской отбирать участников.

Однако появление Меладзе на украинском телеканале вызвало недовольство пользователей сети. Они раскритиковали канал "Украина" за то, что они пригласили артиста, который проживает и выступает в России. Некоторые комментаторы заявили, что из-за Меладзе перестанут смотреть шоу и посоветовали организаторов поинтересоваться у артиста, чей Крым.

Валерий Меладзе: скандал

В июле этого года солисты ансамбля ВСУ отказались петь вместе с Валерием Меладзе на шоу "Співають всі" из-за его неоднозначной позиции относительно принадлежности оккупированного Крыма. "После появления в проекте на канале Украина "Співають всі" господина Меладзе который не знает ответа на вопрос "Чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля", — заявил солист ансамбля.

Также в июле разгорелся скандал из-за участия Валерия Меладзе в фестивале Atlas Weekend-2021, проходившем в Киеве.

Отметим, что Валерий Меладзе с 2003-го года является членом партии "Единая Россия".