"Тролли из недоУкраины": экс-продюсер Валерия Меладзе оскорбил украинцев и призвал "зачистить нациков"

Евгений Фридлянд опубликовал ксенофобский пост.

Российский музыкальный продюсер Евгений Фридлянд опубликовал негативный пост касательно ситуации в Казахстане, в котором попутно упомянул Украину, унизив и страну и ее жителей.

Пост, в котором Фридлянд пренебрежительно рассуждает о Казахстане и Украине, он разместил на своей странице в Фейсбук.

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В публикации россиянин пишет, что в 2014-м году надо было "с майданом и нациками разобраться за два-три дня", а теперь Россия имеет "всё это дерьмо под боком". В своем опусе Фридлянд также фантазирует о том, что военные базы России уже могли бы быть размещены по всей Украине. "Уже были бы наши базы в Одессе и Мариуполе, и флотилия на Днепре", — пишет он.

Музыкальный продюсер также выразил свое мнение относительно происходящего в Казахстане и призвал "зачистить нациков".

Естественно, что пост вызвал гневную реакцию пользователей сети. Комментаторы отметили, что пост является милитаристским и ксенофобским и выразили удивление, почему Фридлянда все еще не вызвали в прокуратуру РФ. Ему также посоветовали молчать и не писать подобный бред. При этом сам экс-продюсер назвал всех, кто оставил подобные комментарии "троллями из недоУкраины".

Отметим, что Евгений Фридлянд являлся продюсером певца Валерия Меладзе с 1993 по 1997 год.

В апреле этого года Меладзе планирует дать концерт в Киеве. При этом и сам певец не раз становился объектом критики среди украинцев за свою неоднозначную политическую позицию. Певца неоднократно призывали четко выразить свою позицию по аннексированному Крыму.

В июле прошлого года разгорелся скандал из-за участия Валерия Меладзе в фестивале Atlas Weekend-2021, проходившем в Киеве.

Отметим, что Валерий Меладзе с 2003-го года является членом партии "Единая Россия".