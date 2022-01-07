"Схуд і змарнів": дружина показала, як виглядає онкохворий Валентин Юдашкін (фото)

58-річний російський кутюр’є дуже змінився

Відомий модельєр Валентин Юдашкін входить до списку тих знаменитостей, які зараз переживають усі складнощі, пов’язані з онкозахворюванням. Нагадаємо, що великого резонансу зі станом здоров’я отримала Анастасія Заворотнюк, у якої було діагностовано пухлину головного мозку.

У п’ятницю, 7 січня, дружина Юдашкіна Марина опублікувала в Інстаграмі рідкісне фото із чоловіком. Жінка привітала підписників з Різдвом та побажала їм щастя та тепла. У свою чергу шанувальники відписали, що теж вітають подружжя зі світлим християнським святом.

Найбільше на фото привернув увагу саме дизайнер. На зображенні видно, що 58-річний чоловік схуд. Це пов’язано з тим, що зараз він рідко з’являється на публіці, і різниця у зовнішності Юдашкіна впадає у вічі.

Багатьом фоловерам здалося, що Валентин Абрамович виглядає не найкращим чином

"Якось він схуд, змарнів. Хочеться побажати насамперед здоров’я", "Боляче дивитися на Валю. Сподіваюся, що у нього все буде добре", "Валентину бажаю перемогти хворобу, щоб вона відступила і наступила ремісія", — пишуть користувачі соцмережі.

Що відомо про Валентина Юдашкіна

Валентин Юдашкін — відомий російський художник-модельєр. Народився 14 жовтня 1963 року у селищі Баківка (Московська область). У 1986 році закінчив з відзнакою Московський індустріальний технікум, де отримав два дипломи — "Історія костюма" та "Макіяж та декоративна косметика".

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Будинок моди Валентина Юдашкіна є одним із провідних у Росії. Компанія володіє мережею фірмових бутиків, а покази дизайнера проходять у Парижі, Мілані, Нью-Йорку та Москві.

Одружений з Мариною Юдашкіною (у дівоцтві Паталова). Вона є топ-менеджером Будинку Юдашкіна. Подружжя має єдину доньку Галину (фотограф), а також двох онуків.

Валентин Юдашкін із сім’єю на тлі новорічної ялинки

Що відомо про захворювання Валентина Юдашкіна

У 2016 році у дизайнера виявили рак нирки, а потім метастази в голові. Не впадати у депресію чоловікові допомагає його сім’я. Зараз Валентин Юдашкін почувається добре і продовжує працювати.

Раніше "Телеграф" писав, що останні дні росЗМІ активно обговорюють стан здоров’я екс-учасника Comedy Club Гаріка Мартиросяна. У соцмережах артиста та його дружини жодних натяків на хворобу артиста немає. Шанувальники коміка активно обговорюють його лисину і припускають, що чоловік на щось хворий. Жодних підтверджень цьому немає.