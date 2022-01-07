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"Схуд і змарнів": дружина показала, як виглядає онкохворий Валентин Юдашкін (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — Марина Юдашкіна з чоловіком Новина оновлена 07 січня 2022, 19:01
На фото — Марина Юдашкіна з чоловіком

58-річний російський кутюр’є дуже змінився

Відомий модельєр Валентин Юдашкін входить до списку тих знаменитостей, які зараз переживають усі складнощі, пов’язані з онкозахворюванням. Нагадаємо, що великого резонансу зі станом здоров’я отримала Анастасія Заворотнюк, у якої було діагностовано пухлину головного мозку.

У п’ятницю, 7 січня, дружина Юдашкіна Марина опублікувала в Інстаграмі рідкісне фото із чоловіком. Жінка привітала підписників з Різдвом та побажала їм щастя та тепла. У свою чергу шанувальники відписали, що теж вітають подружжя зі світлим християнським святом.

Найбільше на фото привернув увагу саме дизайнер. На зображенні видно, що 58-річний чоловік схуд. Це пов’язано з тим, що зараз він рідко з’являється на публіці, і різниця у зовнішності Юдашкіна впадає у вічі.

Багатьом фоловерам здалося, що Валентин Абрамович виглядає не найкращим чином
Багатьом фоловерам здалося, що Валентин Абрамович виглядає не найкращим чином

"Якось він схуд, змарнів. Хочеться побажати насамперед здоров’я", "Боляче дивитися на Валю. Сподіваюся, що у нього все буде добре", "Валентину бажаю перемогти хворобу, щоб вона відступила і наступила ремісія", — пишуть користувачі соцмережі.

Що відомо про Валентина Юдашкіна

Валентин Юдашкін — відомий російський художник-модельєр. Народився 14 жовтня 1963 року у селищі Баківка (Московська область). У 1986 році закінчив з відзнакою Московський індустріальний технікум, де отримав два дипломи — "Історія костюма" та "Макіяж та декоративна косметика".

Будинок моди Валентина Юдашкіна є одним із провідних у Росії. Компанія володіє мережею фірмових бутиків, а покази дизайнера проходять у Парижі, Мілані, Нью-Йорку та Москві.

Одружений з Мариною Юдашкіною (у дівоцтві Паталова). Вона є топ-менеджером Будинку Юдашкіна. Подружжя має єдину доньку Галину (фотограф), а також двох онуків.

Валентин Юдашкін із сім’єю на тлі новорічної ялинки
Валентин Юдашкін із сім’єю на тлі новорічної ялинки

Що відомо про захворювання Валентина Юдашкіна

У 2016 році у дизайнера виявили рак нирки, а потім метастази в голові. Не впадати у депресію чоловікові допомагає його сім’я. Зараз Валентин Юдашкін почувається добре і продовжує працювати.

Раніше "Телеграф" писав, що останні дні росЗМІ активно обговорюють стан здоров’я екс-учасника Comedy Club Гаріка Мартиросяна. У соцмережах артиста та його дружини жодних натяків на хворобу артиста немає. Шанувальники коміка активно обговорюють його лисину і припускають, що чоловік на щось хворий. Жодних підтверджень цьому немає.

Теги:
#Онкологія #Валентин Юдашкін #Марина Юдашкіна
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