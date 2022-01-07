У сім’ї онкохворої Анастасії Заворотнюк сталося нове нещастя: подробиці

Дочка відомої актриси розповіла про нову хворобу, яка вразила їхню родину.

Відома російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк уже кілька років бореться із пухлиною головного мозку. І поки знаменитість намагається подолати цю недугу, до її родини увірвалося ще одне захворювання.

Цього разу "жертвою" стала старша донька артистки Анна Заворотнюк. На своїй сторінці в Інстаграм дівчина повідомила, що днями почала погано почуватися: спочатку почала боліти голова, а потім з’явилася ломота в тілі. Анна підозрює, що має коронавірус.

У себе у сторіс дівчина розповіла про свій стан і поцікавилася у своїх підписників, чи могла вона знову підхопити ковид, якщо восени тільки одужала. Більшість фоловерів підтвердила, що таке можливо, і цілком імовірно, що Анна знову захворіла на коронавірус.

Раніше дівчина говорила, що доглядала свого коханого, який також відчував подібне нездужання. Анна припускає, що він міг її заразити.

Нагадаємо, що російська актриса вже два роки бореться з пухлиною головного мозку — у 2019 році у Анастасії було діагностовано гліобластому. Як раніше повідомляла старша дочка Заворотнюк Анна – хвороба важко проходить. Проте зараз стан зірки серіалу "Моя прекрасна нянька" поступово покращується.

Напередодні її дня народження (3 квітня 2021 року Заворотнюк виповнилося 50 років) стало відомо, що її стан покращився, і вона навіть повідомила, коли дасть своє перше після хвороби інтерв’ю на телебаченні. Проте 26 травня у мережі з’явилася інформація, що артистці стало гірше.