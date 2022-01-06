РосЗМІ ховають Гаріка Мартиросяна: що сталося і в якому він стані

Про стан здоров’я Гаріка Мартіросяна мало відомо.

Останнім часом стан російського коміка та зірки Comedy Club Гаріка Мартиросяна став предметом бурхливого обговорення у росЗМІ. Так, у заголовках деяких "жовтих" видань, що розповідають про життя зірок Мартиросяна, називають "тим, що доживає своє життя". Що ж сталося з коміком, та в якому насправді він стані?

Чому Мартиросян, який "доживає своє життя", з’явився в заголовках росЗМІ

Теза про те, що Мартиросян доживає своє життя з’явилася в мережі після скандалу з іншим коміком Іраком Мірзалізаде, якого вислали з РФ за невдалий жарт про росіян і фекалії. А Мартиросяна засудили за те, що він ніяк не висловився на захист Мірзалізаде. Актор і стендап-комік Сашко Малий заявив, що Гарік Мартиросян просто боїться висловлюватися на гострі теми, оскільки не хоче втратити свого становища, і що він "доживає своє життя".

Після цього російські "жовті" ЗМІ почали використовувати у своїх заголовках "Мартиросян, що доживає", щоб збільшити їхню клікабельність.

Що відомо про хворобу Гаріка Мартиросяна

Більше року тому Мартиросян раптово облисів

Наразі жодних новин про стан здоров’я Гаріка Мартиросяна немає. У своїх соцмережах ні він, ні його дружина не публікують жодних заяв на цю тему. Їхні останні пости стосуються зими, новорічних свят та появи Мартиросяна на ТБ.

При цьому в серпні минулого року в росЗМІ з’явилася інформація про те, що Гарік Мартіросян облисів нібито через тяжку хворобу, проте жодних підтверджень цьому не було.

На всі питання про своє облисіння Гарік Мартіросян лише жартував. "Перука у нас у сім’ї одна на двох...", — писав Мартиросян.

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