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РосЗМІ ховають Гаріка Мартиросяна: що сталося і в якому він стані

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Гарік Мартиросян залишився без пишної шевелюри Новина оновлена 06 січня 2022, 13:10
Гарік Мартиросян залишився без пишної шевелюри

Про стан здоров’я Гаріка Мартіросяна мало відомо.

Останнім часом стан російського коміка та зірки Comedy Club Гаріка Мартиросяна став предметом бурхливого обговорення у росЗМІ. Так, у заголовках деяких "жовтих" видань, що розповідають про життя зірок Мартиросяна, називають "тим, що доживає своє життя". Що ж сталося з коміком, та в якому насправді він стані?

Чому Мартиросян, який "доживає своє життя", з’явився в заголовках росЗМІ

Теза про те, що Мартиросян доживає своє життя з’явилася в мережі після скандалу з іншим коміком Іраком Мірзалізаде, якого вислали з РФ за невдалий жарт про росіян і фекалії. А Мартиросяна засудили за те, що він ніяк не висловився на захист Мірзалізаде. Актор і стендап-комік Сашко Малий заявив, що Гарік Мартиросян просто боїться висловлюватися на гострі теми, оскільки не хоче втратити свого становища, і що він "доживає своє життя".

Після цього російські "жовті" ЗМІ почали використовувати у своїх заголовках "Мартиросян, що доживає", щоб збільшити їхню клікабельність.

Що відомо про хворобу Гаріка Мартиросяна

Більше року тому Мартиросян раптово облисів
Більше року тому Мартиросян раптово облисів

Наразі жодних новин про стан здоров’я Гаріка Мартиросяна немає. У своїх соцмережах ні він, ні його дружина не публікують жодних заяв на цю тему. Їхні останні пости стосуються зими, новорічних свят та появи Мартиросяна на ТБ.

При цьому в серпні минулого року в росЗМІ з’явилася інформація про те, що Гарік Мартіросян облисів нібито через тяжку хворобу, проте жодних підтверджень цьому не було.

На всі питання про своє облисіння Гарік Мартіросян лише жартував. "Перука у нас у сім’ї одна на двох...", — писав Мартиросян.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз живе колись популярний артист та дресирувальник кішок Юрій Куклачов. Відомо, що він продовжує займатись своїм "Театром кішок" і навіть дає концерти.

Теги:
#Комік #Comedy Club #Новини Росії #Гарік Мартиросян
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