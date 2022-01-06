Дружина Мартиросяна, що "доживає своє життя", танцює в компанії відомих росіянок.

Жінка засвітилася у компанії голови "Роскіно" Євгенії Маркової та співачки Алсу.

Дружина зірки російського Comedy Club Гаріка Мартіросяна, що "доживає своє життя", Жанна Левіна-Мартиросян, схоже, не дуже стурбована станом свого чоловіка, оскільки весело проводить час у компанії своїх подруг.

Про це вона повідомила у своєму Інстаграмі.

"Вчора були танці. Комусь на танцполі допомогла пластичність, комусь шампанське, комусь сонячний удар", — написала вона.

Судячи з позначки в пості, вона проводила час у компанії генерального директора "Роскіно" Євгенії Маркової та співачки Алсу.

Як повідомлялося раніше, мережею розлетілися чутки про те, що Мартіросян має проблеми зі здоров’ям. Вони почали розповзатися після скандалу з іншим коміком Ідраком Мірзалізаде.

Той ще у серпні відзначився жартом про росіян та фекалії, після чого його звинуватили у ксенофобських висловлюваннях та депортували з Росії. Мартіросяну в цій історії дісталося за те, що він не заступився за Мірзалізаде і взагалі цю ситуацію не прокоментував.

Пізніше комік Саша Малий заявив, що Мартіросян не хоче говорити на резонансні теми, оскільки боїться втратити свій статус та "доживає своє життя".

Ці слова й привернули увагу ЗМІ, які побачили у словах Малого натяк на якусь тяжку хворобу колеги. Сам же Мартіросян та його дружина ці чутки ніяк не коментують.

Нагадаємо, напередодні в мережі з’явилися чутки про те, що український артист Андрій Данилко важко хворий, через що він почав відчувати проблеми зі сном і набирати вагу. Також увагу до нього також привернула інформація про те, що у 2019 році він міг замість Володимира Зеленського поборотися за пост президента України.