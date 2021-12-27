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Вєрка Сердючка на посаді президента України розбурхала російські ЗМІ

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Андрій Данилко Новина оновлена 27 грудня 2021, 15:49
Андрій Данилко

Данилко прикував увагу росіян.

Напередодні головний редактор видання "ГОРДОН" Алеся Бацман заявила, що у 2019 році за президентське крісло замість Володимира Зеленського міг поборотися відомий український артист Андрій Данилко. Її заява не могла залишитися поза увагою російських ЗМІ.

Примітно, що на цю заяву відреагували навіть у МЗС країни.

"Мене що вражає. Ті, хто зараз топлять Зеленського, кілька років тому топили за нього", — написала у своєму телеграм-каналі офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.

Заява Бацман також розлетілася за найбільшими інтернет-виданнями Росії.

Реакція росЗМІ на новину про те, що Данилко міг піти у президенти
Реакція росЗМІ на новину про те, що Данилко міг піти у президенти

Як повідомлялося раніше, увага російських ЗМІ останнім часом прикута до теми хвороби Данилка. Повідомлялося, що він нібито перестав відрізняти день і ніч, а також почав стрімко набирати вагу.

Втім, нещодавно з’явилася інформація, що він запланував виступ на закритій новорічній вечірці в ОАЕ. Шоу, як стверджується, пройде на сцені 5-зіркового готелю Raffles The Palm, а за цей виступ він отримає гонорар у розмірі 4,5 мільйона гривень.

Теги:
#Росія #Андрій Данилко #Марія Захарова
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Вєрка Сердючка на посаді президента України розбурхала російські ЗМІ
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