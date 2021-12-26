"Перевернув би політичний ландшафт": Данилко міг стати президентом замість Зеленського

Артисту за це пропонували великі гроші.

Відомий український актор та співак Андрій Данилко, більш відомий під своїм сценічним чином Вєрки Сердючки, цілком міг стати президентом України.

Про це розповіла головна редакторка видання "МІСТО" Алеся Бацман в ефірі каналу "Україна 24".

Вона розповіла, що Данилко у 2019 році багато хто вмовляв піти на президентські вибори. При цьому до нього приходили люди з абсолютно різних партій та пропонували йому за це великі гроші.

Бацман зазначила, що тоді актор заявив, що не стане цього робити, оскільки хоче зберегти себе.

Журналістка припустила, що якби Данилко погодився на цю пропозицію, то міг би "цілком перевернути політичний ландшафт".

Як повідомлялося раніше, у мережі з’явилася інформація про те, де Данилко проведе новорічну ніч. 48-річний артист погодився виступити на закритій вечірці в ОАЕ на сцені 5-зіркового готелю Raffles The Palm. Повідомлялося, що за цей виступ він отримає гонорар у розмірі 4,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, до цього в мережі з’явилися чутки про те, що артист важко хворий, через що він почав відчувати проблеми зі сном і почав набирати вагу.