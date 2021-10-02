Проблеми з особистим життям, смерть мами і депресія: які трагедії пережив Андрій Данилко за свої 48 років

2 жовтня відомому артисту і продюсеру виповнюється 48 років.

Популярний український продюсер, співак, актор, народний артист України Андрій Данилко, який більш відомий своїм сценічному амплуа Вєрки Сердючки, 2 жовтня відзначає своє день народження. Артистові виповнюється 48 років.

Попри яскраву, життєрадісну Вєрку Сердючку, за її маскою ховається менш веселе життя її "власника" — Андрія Данилка. На відміну від життя своєї "підопічної", Данилко не розповідає про своє особисте життя і намагається триматися в тіні. Наприклад, про смерть своєї мами артист розповів лише через рік.

"Телеграф" вивчив біографію Андрія Данилка і вирішив розповісти, що ж довелося пережити продюсеру на шляху до слави.

Андрій Данилко народився в Полтаві. І вже з раннього дитинства встиг відчути всю гіркоту життя. Коли йому було 7 років, від раку легенів помер його батько. Його мама важко працювала, щоб утримувати сім’ю, в якому крім Андрія було ще двоє дітей.

Невдачі в особистому житті почалися у артиста також з юності. У школі Андрій був закоханий в свою однокласницю Аню Сердюк, до якої він не міг проявляти почуття, адже думав, що бідний хлопець нічим не зможе завоювати прихильність красуні. Коли Андрій став старше, то пообіцяв Ганні, що прославить її ім’я. Мабуть, так він хотів здивувати дівчину, однак та не прийняла його слова серйозно.

А через деякий час з’явився комічний персонаж Вєрка Сердючка, яка стрімко завойовувала серця глядачів і з кожним днем ставала все популярнішою. Виступ Вєрки Сердючки на "Євробаченні 2007", де вона зайняла 2-е місце, є одним з найпопулярніших і успішних.

Про особисте життя артиста практично нічого не відомо. Данилко "професійно" вміє ухилятися від різних питань, що стосуються його особистого життя і сім’ї. Артист жодного разу не був одружений, хоча на роль дружини йому приписували Ольгу Ліцкевич, Радмілу Щеголеву і Інну Білоконь, з якої артиста все ж пов’язували романтичні відносини. (Інна Білоконь — людина, яка ховається під маскою мами Вєрки Сердючки)

Влітку 2021 року в мережі з’явилася інформація про серйозні проблеми зі здоров’ям в Андрія Данилка. Продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін розповів, що на тлі складного графіка у артиста стався серйозний гормональний збій, він став погано спати. Співак раніше і сам неодноразово скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Пізніше сам Данилко коментував, що серйозних проблем зі здоров’ям у нього немає, він відчуває себе добре, а його діагноз — це вік. Однак від відпочинку і лікування в різних санаторіях артист не відмовляється.

Раніше, "Телеграф" писав, що фаворити "Євробачення-2 021" колектив з Ісландії Daði og Gagnamagnið, а саме їх соліст Даді Фрейра Петурссон створив кавер на хіт "Євробачення-2007" Dancing Lasha Tumbai.