Проблемы с личной жизнью, смерть мамы и депрессия: какие трагедии пережил Андрей Данилко за свои 48 лет

2 октября известному артисту и продюсеру исполняется 48 лет.

Популярный украинский продюсер, певец, актер, народный артист Украины Андрей Данилко, который более известен своим сценическом амплуа Верки Сердючки, 2 октября отмечает свое день рождение. Артисту исполняется 48 лет.

Несмотря на яркую, жизнерадостную Верку Сердючку, за ее маской скрывается менее веселая жизнь ее "владельца" — Андрея Данилка. В отличие от жизни своей "подопечной", Данилко не рассказывает о своей личной жизни и старается держаться в тени. К примеру, о смерти своей мамы артист рассказал лишь спустя год.

"Телеграф" изучил биографию Андрея Данилка и решил рассказать, что же пришлось пережить продюсеру на пути к славе.

Андрей Данилко родился в Полтаве. И уже с раннего детства успел ощутить всю горечь жизни. Когда ему было 7 лет, от рака легких умер его отец. Его мама тяжело работала, чтобы содержать семью, в котором помимо Андрея было еще двое детей.

Неудачи в личной жизни начались у артиста также с юности. В школе Андрей был влюблен в свою одноклассницу Аню Сердюк, к которой он не мог проявлять чувства, ведь думал, что бедный парень ничем не сможет завоевать расположение красавицы. Когда Андрей стал старше, то пообещал Анне, что прославит ее имя. Видимо так он хотел удивить девушку, однако та не приняла его слова всерьез.

А спустя время появился комический персонаж Верка Сердючка, которая стремительно завоевывала сердца зрителей и с каждым днем становилась все популярнее. Выступление Верки Сердючки на "Евровидении 2007", где она заняла 2-е место, является одним из самых популярных и успешных.

О личной жизни артиста практически ничего не известно. Данилко "профессионально" умеет уворачиваться от различных вопросов, касающихся его личной жизни и семьи. Артист ни разу не был женат, хотя на роль жены ему приписывали Ольгу Лицкевич, Радмилу Щеголеву и Инну Белоконь, с которой артиста все же связывали романтические отношения. (Инна Белоконь — человек, который прячется под маской мамы Верки Сердючки)

Летом 2021 года в сети появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем у Андрея Данилко. Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин рассказал, что на фоне сложного графика у артиста случился серьезный гормональный сбой, он стал плохо спать. Певец ранее и сам неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем.

Позднее сам Данилко комментировал, что серьезных проблем со здоровьем у него нет, он чувствует себя хорошо, а его диагноз — это возраст. Однако от отдыха и лечения в различных санаториях артист не отказывается.

Ранее, "Телеграф" писал, что фавориты "Евровидения-2021" коллектив из Исландии Daði og Gagnamagnið, а именно их солист Дади Фрейра Петурссон создал кавер на хит "Евровидения-2007" Dancing Lasha Tumbai.