Андрей Данилко рассказал о романтических отношениях с Инной Белоконь

Новости шоу бизнеса:Ранее этой звездной парочке приписывали роман, однако ни Андрей, ни Инна слухи не комментировали.

Известный певец и неизменный судья Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко стал гостем свеженького выпуска шоу "Слава+". В видео он рассказал не только о своей жизни и карьере, но и о романтических отношениях со своей коллегой по сцене, Инной Белоконь.

Харизматичный правдоруб украинского шоу-бизнеса и главная серебристая Звезда страны, посетил YouTube-канал Люкс ФМ и несколько приоткрыл завесу своей звездной жизни. В рубрике "Соври Славе" Андрей Михайлович признался, что у него были отношения с мамой Верки Сердючки, а именно с актрисой и постоянной спутницей Данилко, Инной Белоконь.

Напомним, что она была неотъемлемым членом публичного появления Верки Сердючки на всех светских мероприятиях и концертах в роли мамы Верки, Инны Адольфовны.

Кроме признания о романе, исполнитель заявил, что Инна до сих пор его близкий друг и вспомнил об их встрече с актрисой:

"Наша встреча — это была полная антипатия. Я думал: "Боже, шо это" и также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, милировка ... И я был тоже красавчик, специально одевал больше куртку, чтоб больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра".

Кстати, звездная парочка сейчас не только по-дружески общается, но и любит отдыхать вместе в Греции.